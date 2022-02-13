Литва передаст украинцам вакцину от коронавируса Johnson/Johnson

Johnson / Johnson могут вакцинироваться украинцы с временно оккупированных территорий на пунктах пропуска. Фото: Reuters

Литва передаст вакцины от коронавируса Johnson/Johnson для вакцинации украинцев на контрольных пунктах въезда и выезда в Донбасс.

Об этом сообщает "Громадське радио" со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшка.

"Сегодня у Украины есть мощная поддержка от Литвы, которая передает нам вакцину Johnson /Johnson для прививки украинцев, в том числе с временно оккупированных территорий на пунктах пропуска. Это позволит нам оградить еще больше наших граждан от тяжелого течения коронавирусной болезни", – заявил министр на территории КПВВ "Станица Луганская".

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Он отметил, что сейчас на КПВВ есть выбор вакцин и бесплатные быстрые тесты для всех, кто обращается. Также здесь планируется размещение пункта вакцинации.

Литва предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он отметил, что Украина рассчитывает на помощь Литвы по вопросу газопровода "Северный поток-2". Назвал этот проект гибридным оружием не только против Украины, но и других европейских государств. Также в Украине работает вновь созданная правительством Литвы миссия, которая оценит украинские потребности и будет координировать предоставление дополнительной помощи на фоне нового витка агрессии РФ.