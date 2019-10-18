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пятница, 18 октября 2019 08:58

Лето посреди осени продолжается: погода на 18 октября

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18 октября в Украине будет тепло и солнечно.

Столбики термометров днем покажут +18...+ 20°C, об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Теплее всего на западе будет в Ужгороде +23°C, а на несколько градусов холоднее - на востоке. Ночью температура опустится до + 7...+ 9°C.

В то же время, осадков в пятницу не прогнозируют. Ветер юго-восточный 3-5 м/с.

В Киеве и области температура днем поднимется до +18...+ 20°C. Ночью термометры покажут +8...+ 10°C. Как и на остальной территории страны, осадков не предвидится.

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Автор: https://meteo.gov.ua/
 
Для юга Украины вскоре может потерять актуальность такое понятие как "климатическая зима".
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Дата
18
октября

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