Лето посреди осени продолжается: погода на 18 октября

18 октября в Украине будет тепло и солнечно.
Столбики термометров днем покажут +18...+ 20°C, об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.
Теплее всего на западе будет в Ужгороде +23°C, а на несколько градусов холоднее - на востоке. Ночью температура опустится до + 7...+ 9°C.
В то же время, осадков в пятницу не прогнозируют. Ветер юго-восточный 3-5 м/с.
В Киеве и области температура днем поднимется до +18...+ 20°C. Ночью термометры покажут +8...+ 10°C. Как и на остальной территории страны, осадков не предвидится.
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Для юга Украины вскоре может потерять актуальность такое понятие как "климатическая зима".
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