Лесной пожар в Греции: восемь украинцов нуждаются в помощи

Из-за лесного пожара в Греции к консулу за помощью обратились украинцы. Фото: Kjl

Восемь украинцов обратились за помощью к украинскому консулу из-за лесных пожаров в Греции.

Пострадавшие просят помочь им переехать из греческого города Кинета в Афины. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает "Украинская правда".

"Консул установил контакт с восьмью гражданами Украины (четверо взрослых и четверо детей), которые не находятся в опасности и должны отбыть в Украину 26 июля", - рассказал дипломат.

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МИД поможет украинцам подыскать другое место жительства в Афинах. Кирилич также сообщил, что по состоянию на 15:40 среди погибших или пострадавших в результате пожаров не было граждан Украины.

В Греции бушует сильный лесной пожар, который заставил людей бежать из дома. Горит большой участок в 55 км к западу от греческой столицы. К борьбе с пожаром привлечены четыре самолета и два вертолета, а также 110 пожарных и 47 транспортных средств. Причина возгорания пока неизвестна.