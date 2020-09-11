Курсантки, которых сбил пьяный майор, отказались от компенсации

Транспорта экспертиза установила, что транспортное средство - исправен. Фото: suspilne.media

Курсантки Украинской военно-медицинской академии, пострадавших в результате аварии с участием военнослужащего Владимира Холодного, отказались от компенсации.

Об этом сообщили сами пострадавшие - Александра Гуй, Татьяна Николаева и Галина Николин во время брифинга на территории Главного военного клинического госпиталя, где проходят лечение.

"Семья военнослужащего предлагает нам компенсацию. Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него есть женщина онкобольная и ребенок. То есть, его семья не должна и не должна нести бремя. Плюс у меня сняли некроз, а как оно буди заживать, никто не знает. Плюс у меня поломаны кости. Аппарат стоит внешней фиксации. Его также надо будет снимать, ставить пластину, накладывать кожу. Еще много всего. И все будет хорошо ", - отметила Гуй.

В свою очередь, Николаева убеждена, что все будет хорошо.

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"Потому что" а как иначе? ". Уже произошло и произошло. Возврата уже назад нет. Будем людьми нового поколения - будем киборгами. Вот и все", - сказала она.

Третья пострадавшая, Николин, рассказала, что она довольна действиями прокурора, однако не довольна действиями следователя.

"Следователь звонил, сказал -" я следователь Александр ", и ни разу не пришел, чтобы взять показания. Я понимаю, что у человека есть другая работа, и не только наша дело, но ... есть следственного мы вообще не видели", - сообщила курсантка.

По ее словам, уже была проведена транспортная экспертиза. Было установлено, что транспортное средство - исправен.

25 августа в Киеве на территории воинской части на улице Зоологической водитель авто Toyota Prius наехал на трех курсанток Украинской военно-медицинской академии. Майора 1974 г.р. задержали на месте происшествия, его опьянения подтвердил Драгер.

По факту ДТП столичная полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.

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