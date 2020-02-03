Куда пойти в Киеве в феврале

В феврале пройдет уикенд любви, вареников и сала Фото: kyiv.dityvmisti.ua

Последний месяц зимы предлагает киевлянам и гостям столицы большой выбор различных мероприятий, на которых можно активно отдохнуть, перенять опыт успешных бизнесменов, посоревноваться, болеть за украинских спортсменов, потанцевать под романтические композиции и послушать исполнение любимых исполнителей и хитов.

Зимняя страна на ВДНХ (до 1 марта)

Парк-фестиваль расположен на территории "Экспоцентра Украины". Зимний развлекательный комплекс является самым большим в Европе по количеству локаций. Сейчас посетителям предлагают каток, детские и взрослые тюбинговые горки, "Замок ледяных скульптур", контактный зоопарк, ферму тропических бабочек, веревочный парк Sky Park, уличный фудкорт, рестораны и тому подобное. Каждые выходные происходит новая тематическая программа. Вход на территорию парка - бесплатный.

Уикенд вареников (8-9 февраля)

На празднике, который пройдет на ВДНХ, посетителям будут предлагать вареники с солеными и сладкими начинками и разнообразными приправами. Организаторы устроят конкурс на самое быстрое поедание вареников "Ловкие челюсти", лотерею "Эники Беники ели вареники" и рекордное поедание вареников. Для детей организуют развлечения с аниматорами-варениками и варениковую дискотеку. Кроме этого, обустроят тематическую фотозону по мотивам "Вечеров на хуторе близ Диканьки".

Уикенд любви (14-16 февраля)

Ко Дню святого Валентина влюбленные могут принять участие в установлении рекорда Украины по количеству пар, которые одновременно целуются. Для этого нужно заполнить форму регистрации, в какой выбрать дату и время, когда пара планируете присоединиться к действу. Также состоится свадьба коренных жителей "Зимней страны на ВДНХ" - снеговиков Добряка и Няши, которые обручились в новогоднюю ночь.

Уикенд сала (22-23 февраля)

На большой ярмарке посетителям будут предлагать попробовать и купить домой сало от различных поваров. Кроме этого, пройдет праздничный концерт, а для "измерения" национальной силы обустроят аттракцион "Саломир".

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Метод Гронхольма (4 февраля)

Билеты: 250-500 грн

В Доме офицеров пройдет спектакль каталонского драматурга, сценариста и переводчика Жорди Гальсерана. Главные герои - соискатели, которые должны пройти собеседование в солидной фирме. Каждый считает себя лучшим и единственным достойным кандидатом. Однако собеседование проходит не индивидуально, а групповое. Кроме этого, к кандидатам никто из компании не выходит, они только слышат и видят на экране указания, которые становятся все более странными и жестокими. Спектакль идет на русском языке и длится 2 ч. Организаторы не рекомендуют посещать его лицам, моложе 18 лет.

Выставка костюмов "Магия кино" (до 13 февраля с 12:00 до 20:00)

Билеты: 90-390 грн

Событие является совместным проектом украинских кинокомпаний - FILM.UA Group и StarLight Entertainment. На мероприятии представят экспозицию костюмов, постеров и других предметов, которые активно использовались во время съемок украинского кино. Предметы одежды киногероев создавали дизайнеры Ольга Навроцкая, Леся Патока, Антонина Белинская и другие. Организаторы покажут наряды персонажей общего украинского-американского фильма "Захар Беркут", драмы "Преданная", телесериала "Крепостная", костюмы участников спектакля "Похищенная принцесса" и 5D-шоу "Winterra. Легенда Сказочная края".

Чемпионат мира по профессиональному боксу WBA. Dalakyan vs Perez (8 февраля, 17:00)

Билеты: 600-1810 грн

Событие состоится на вертолетной площадке, КВЦ "Парковый". Бой пройдет за звание чемпиона мира по версии World Boxing Association. В поединке сойдутся молодой украинский боксер Артем Далакян и венесуэлец Джоспер Перес. Сейчас Артем Далакян претендует на лидерство в своем дивизионе по версиям WBC, IBF и WBO. 32-летний спортсмен имеет 19 побед и ни одного проигрыша. 14 боев выиграл, нокаутировав соперника. Джоспер Перес входит в десятку лучших в ассоциации. За свой стиль и напор получил прозвище "Лавина".

# ПРОЛЮБОВЬ (14 февраля, 19:00)

Билеты: 400-1000 грн

В Stereo Plaza в День всех влюбленных пройдет музыкальный вечер с участием групп "Скрябин", "Другая Река" и LETAY. В прошлом году группе "Скрябин" исполнилось 30 лет. С 2018 года партии Андрея Кузьменко выполняет рокер Yurcash (Юрко Юрченко). На концерте они будут петь #ПРОЛЮБОВЬ к музыке, к Родине и к Кузьме. Группа "Другая Река" имеет постоянного лидера коллектива с 1996-го Валерия Харчишина, который планирует в этот вечер подарить особый романтический настрой. Харьковский коллектив LETAY в феврале 2018-го выпустил видео на песню "Любите", который стал гимном весне и любви. Также они выпустили песню-посвящение любимой - "Милая моя", которую они выполняли в эфире отбора на "Евровидение-2019".

О чем молчат мужчины, или Дикарь Forever (14 февраля, 20:00)

Билеты: 230-550 грн

Пьесу на тему проблем и непонимания в отношениях между мужчинами и женщинами, которую написал американский актер и комик Роб Беккер покажут в Центре культуры и искусств МВД Украины. Впервые зрители ее увидели в 1991-м. В том же году прошла премьера спектакля в Сан-Франциско. Затем в Далласе, Вашингтоне, Филадельфии и Чикаго. В 1995-м состоялось открытие на Бродвее. За 2,5 года спектакль ставился в театре Helen Hayes Theater 702 раза и вошел в Книгу рекордов как самое продолжительное сольное шоу в истории Бродвея.

Cirque du Soleil. Crystal (13-16 февраля, 11:00, 15:00, 19:00)

Билеты: 1499-2299 грн

Cirque du Soleil - одна из крупнейших цирковых компаний. В штате она имеет около 4 тыс. работников из разных стран. В спектаклях одновременно заняты несколько различных труп, что позволяет артистам постоянно гастролировать на разных континентах. Cirque du Soleil не использует животных в своих спектаклях, участники поражают зрителей трюками и художественным исполнением всех номеров. Шоу рекомендуется для любого возраста. Детям до 5 лет без отдельного места вход бесплатный (нужно иметь копию документа, подтверждающего возраст на дату мероприятия). Дети от 14 лет могут прийти без сопровождения взрослых, дети до 14 лет - в сопровождении взрослых, которым также нужен билет. Событие состоится во Дворце спорта.

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Tarantinomania (16 февраля, 19:00)

Билеты: 300-1500 грн

Музыкальный вечер в Caribbean Club пройдет в компании хит-саундтреков к фильмам легендарного американского режиссера Квентина Тарантино. Исполнители - артисты Национального академического оркестра народных инструментов. В этот день прозвучат саундтреки к "Бешеных псов", "Криминального чтива", "Джанго освобожденного", "Убить Билла", "Однажды в Голливуде" и других блокбастеров. Вокальные партии исполнят финалисты "Голоса страны" Вера Кекелия и Роман Дуда.

DreamBIG Forum - Форум больших мечтателей (27 февраля)

Билеты: 1400-25 000 грн

Масштабное событие, которое объединит выдающихся бизнесменов, общественных деятелей и спортсменов пройдет в киевском Дворце спорта. Их цель - поделиться с гостями своими мечтами и опытом их реализации для дальнейшего развития и побед. Организатором форума стал бизнесмен, филантроп, основатель Taryan Group Артур Мхитарян. Он был лучшим топменеджером строительной отрасли 2018 и 2016 годов по версии Delo.ua, является обладателем премии Business Speaker Awards 2019, входит в топ-15 рейтинга "Лидеры перемен" по версии журнала "БИЗНЕС". В его команду входят: арабский бизнесмен и государственный деятель Ахмед Бин Байат, американский писатель Роберт Грин, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, украинский предприниматель и маркетолог Андрей Федоров. Прибыль от продажи билетов организаторы DreamBIG Forum собираются отправить на благотворительность.

Kozak System (29 февраля, 19:00)

Билеты: 250-950 грн

Концерт пройдет в Международном центре культуры и искусства. В состав Kozak System вошли пятеро бывших участников рок группы "Гайдамаки". В 2012-м они создали собственный коллектив во главе с вокалистом Иваном Леньо. За время своего существования Kozak System выпустили 3 собственных альбома - "Сабля", "Живи и Люби" и "Не Моя", и один в сотрудничестве с лидером группы "Плач Иеремии" Тарасом Чубаем - "Песни самонаведения". На концерте они представят новый альбом - "Влюбленные воры".

В последний день зимы в клубе Atlas состоится громкий концерт легендарного метал-группы HammerFall. Легендарная шведская команда привезет новый альбом Dominion.