Куда пойти в Киеве в феврале

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 1188
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1026
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5265
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1278
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2520
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1566
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1602
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 729
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 18486
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
4 Просмотров: 5319
Фото
Все фото
39
19
10
4
10
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на скандального &quot;слугу народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на скандального "слугу народа"
Министр проверил, как выглядит современная украинская тюрьма
Министр проверил, как выглядит современная украинская тюрьма
Прошел автопробег в память о Кузьме Скрябине
Прошел автопробег в память о Кузьме Скрябине
Украинский судья уехала в Россию. Будет представлять ДНР
Украинский судья уехала в Россию. Будет представлять ДНР
Всегда шутил и говорил правду: Кузьма Скрябин разбился в страшной аварии
Всегда шутил и говорил правду: Кузьма Скрябин разбился в страшной аварии
Видео
Все видео
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
"Русский мир" теряет свое влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
"Русский мир" теряет свое влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
Опубликовали якобы разговор киборга "Бучи" с работником СБУ
Опубликовали якобы разговор киборга "Бучи" с работником СБУ
Киевлянка устроила скандальной Штепе "удачный шопинг"
Киевлянка устроила скандальной Штепе "удачный шопинг"
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 378
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3141
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 729
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1422
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25966
Колонка
02 февраля 2020
Просмотров: 909
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
понедельник, 03 февраля 2020 13:53

Куда пойти в Киеве в феврале

  Комментировать
Куда пойти в Киеве в феврале
В феврале пройдет уикенд любви, вареников и сала Фото: kyiv.dityvmisti.ua

Последний месяц зимы предлагает киевлянам и гостям столицы большой выбор различных мероприятий, на которых можно активно отдохнуть, перенять опыт успешных бизнесменов, посоревноваться, болеть за украинских спортсменов, потанцевать под романтические композиции и послушать исполнение любимых исполнителей и хитов.

Зимняя страна на ВДНХ (до 1 марта)

Парк-фестиваль расположен на территории "Экспоцентра Украины". Зимний развлекательный комплекс является самым большим в Европе по количеству локаций. Сейчас посетителям предлагают каток, детские и взрослые тюбинговые горки, "Замок ледяных скульптур", контактный зоопарк, ферму тропических бабочек, веревочный парк Sky Park, уличный фудкорт, рестораны и тому подобное. Каждые выходные происходит новая тематическая программа. Вход на территорию парка - бесплатный.

Уикенд вареников (8-9 февраля)

На празднике, который пройдет на ВДНХ, посетителям будут предлагать вареники с солеными и сладкими начинками и разнообразными приправами. Организаторы устроят конкурс на самое быстрое поедание вареников "Ловкие челюсти", лотерею "Эники Беники ели вареники" и рекордное поедание вареников. Для детей организуют развлечения с аниматорами-варениками и варениковую дискотеку. Кроме этого, обустроят тематическую фотозону по мотивам "Вечеров на хуторе близ Диканьки".

Уикенд любви (14-16 февраля)

Ко Дню святого Валентина влюбленные могут принять участие в установлении рекорда Украины по количеству пар, которые одновременно целуются. Для этого нужно заполнить форму регистрации, в какой выбрать дату и время, когда пара планируете присоединиться к действу. Также состоится свадьба коренных жителей "Зимней страны на ВДНХ" - снеговиков Добряка и Няши, которые обручились в новогоднюю ночь.

Уикенд сала (22-23 февраля)

На большой ярмарке посетителям будут предлагать попробовать и купить домой сало от различных поваров. Кроме этого, пройдет праздничный концерт, а для "измерения" национальной силы обустроят аттракцион "Саломир".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В храме XI столетия можно побывать виртуально

Метод Гронхольма (4 февраля)

Билеты: 250-500 грн

В Доме офицеров пройдет спектакль каталонского драматурга, сценариста и переводчика Жорди Гальсерана. Главные герои - соискатели, которые должны пройти собеседование в солидной фирме. Каждый считает себя лучшим и единственным достойным кандидатом. Однако собеседование проходит не индивидуально, а групповое. Кроме этого, к кандидатам никто из компании не выходит, они только слышат и видят на экране указания, которые становятся все более странными и жестокими. Спектакль идет на русском языке и длится 2 ч. Организаторы не рекомендуют посещать его лицам, моложе 18 лет.

Выставка костюмов "Магия кино" (до 13 февраля с 12:00 до 20:00)

Билеты: 90-390 грн

Событие является совместным проектом украинских кинокомпаний - FILM.UA Group и StarLight Entertainment. На мероприятии представят экспозицию костюмов, постеров и других предметов, которые активно использовались во время съемок украинского кино. Предметы одежды киногероев создавали дизайнеры Ольга Навроцкая, Леся Патока, Антонина Белинская и другие. Организаторы покажут наряды персонажей общего украинского-американского фильма "Захар Беркут", драмы "Преданная", телесериала "Крепостная", костюмы участников спектакля "Похищенная принцесса" и 5D-шоу "Winterra. Легенда Сказочная края".

Чемпионат мира по профессиональному боксу WBA. Dalakyan vs Perez (8 февраля, 17:00)

Билеты: 600-1810 грн

Событие состоится на вертолетной площадке, КВЦ "Парковый". Бой пройдет за звание чемпиона мира по версии World Boxing Association. В поединке сойдутся молодой украинский боксер Артем Далакян и венесуэлец Джоспер Перес. Сейчас Артем Далакян претендует на лидерство в своем дивизионе по версиям WBC, IBF и WBO. 32-летний спортсмен имеет 19 побед и ни одного проигрыша. 14 боев выиграл, нокаутировав соперника. Джоспер Перес входит в десятку лучших в ассоциации. За свой стиль и напор получил прозвище "Лавина".

# ПРОЛЮБОВЬ (14 февраля, 19:00)

Билеты: 400-1000 грн

В Stereo Plaza в День всех влюбленных пройдет музыкальный вечер с участием групп "Скрябин", "Другая Река" и LETAY. В прошлом году группе "Скрябин" исполнилось 30 лет. С 2018 года партии Андрея Кузьменко выполняет рокер Yurcash (Юрко Юрченко). На концерте они будут петь #ПРОЛЮБОВЬ к музыке, к Родине и к Кузьме. Группа "Другая Река" имеет постоянного лидера коллектива с 1996-го Валерия Харчишина, который планирует в этот вечер подарить особый романтический настрой. Харьковский коллектив LETAY в феврале 2018-го выпустил видео на песню "Любите", который стал гимном весне и любви. Также они выпустили песню-посвящение любимой - "Милая моя", которую они выполняли в эфире отбора на "Евровидение-2019".

О чем молчат мужчины, или Дикарь Forever (14 февраля, 20:00)

Билеты: 230-550 грн

Пьесу на тему проблем и непонимания в отношениях между мужчинами и женщинами, которую написал американский актер и комик Роб Беккер покажут в Центре культуры и искусств МВД Украины. Впервые зрители ее увидели в 1991-м. В том же году прошла премьера спектакля в Сан-Франциско. Затем в Далласе, Вашингтоне, Филадельфии и Чикаго. В 1995-м состоялось открытие на Бродвее. За 2,5 года спектакль ставился в театре Helen Hayes Theater 702 раза и вошел в Книгу рекордов как самое продолжительное сольное шоу в истории Бродвея.

Cirque du Soleil. Crystal (13-16 февраля, 11:00, 15:00, 19:00)

Билеты: 1499-2299 грн

Cirque du Soleil - одна из крупнейших цирковых компаний. В штате она имеет около 4 тыс. работников из разных стран. В спектаклях одновременно заняты несколько различных труп, что позволяет артистам постоянно гастролировать на разных континентах. Cirque du Soleil не использует животных в своих спектаклях, участники поражают зрителей трюками и художественным исполнением всех номеров. Шоу рекомендуется для любого возраста. Детям до 5 лет без отдельного места вход бесплатный (нужно иметь копию документа, подтверждающего возраст на дату мероприятия). Дети от 14 лет могут прийти без сопровождения взрослых, дети до 14 лет - в сопровождении взрослых, которым также нужен билет. Событие состоится во Дворце спорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве изменят цену проездных билетов

Tarantinomania (16 февраля, 19:00)

Билеты: 300-1500 грн

Музыкальный вечер в Caribbean Club пройдет в компании хит-саундтреков к фильмам легендарного американского режиссера Квентина Тарантино. Исполнители - артисты Национального академического оркестра народных инструментов. В этот день прозвучат саундтреки к "Бешеных псов", "Криминального чтива", "Джанго освобожденного", "Убить Билла", "Однажды в Голливуде" и других блокбастеров. Вокальные партии исполнят финалисты "Голоса страны" Вера Кекелия и Роман Дуда.

DreamBIG Forum - Форум больших мечтателей (27 февраля)

Билеты: 1400-25 000 грн

Масштабное событие, которое объединит выдающихся бизнесменов, общественных деятелей и спортсменов пройдет в киевском Дворце спорта. Их цель - поделиться с гостями своими мечтами и опытом их реализации для дальнейшего развития и побед. Организатором форума стал бизнесмен, филантроп, основатель Taryan Group Артур Мхитарян. Он был лучшим топменеджером строительной отрасли 2018 и 2016 годов по версии Delo.ua, является обладателем премии Business Speaker Awards 2019, входит в топ-15 рейтинга "Лидеры перемен" по версии журнала "БИЗНЕС". В его команду входят: арабский бизнесмен и государственный деятель Ахмед Бин Байат, американский писатель Роберт Грин, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, украинский предприниматель и маркетолог Андрей Федоров. Прибыль от продажи билетов организаторы DreamBIG Forum собираются отправить на благотворительность.

Kozak System (29 февраля, 19:00)

Билеты: 250-950 грн

Концерт пройдет в Международном центре культуры и искусства. В состав Kozak System вошли пятеро бывших участников рок группы "Гайдамаки". В 2012-м они создали собственный коллектив во главе с вокалистом Иваном Леньо. За время своего существования Kozak System выпустили 3 собственных альбома - "Сабля", "Живи и Люби" и "Не Моя", и один в сотрудничестве с лидером группы "Плач Иеремии" Тарасом Чубаем - "Песни самонаведения". На концерте они представят новый альбом - "Влюбленные воры".

В последний день зимы в клубе Atlas состоится громкий концерт легендарного метал-группы HammerFall. Легендарная шведская команда привезет новый альбом Dominion.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Куда пойти в Киеве в феврале». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Украина отказалась от ядерного оружия

Родился рекордсмен по количеству патентов

Гетман начал войну против России

На газету пошло 500 граммов золота

Националисты объединились в единую организацию

Мейвезер подписал контракт на бой, в котором находился на грани нокдауна

Торговля цветами привела к кризису в стране

Самое читаемое
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 41834
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; назвал Крым &quot;российским&quot; и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
 1 Просмотров: 33139
Стало известно, кого убили в центре столицы
Стало известно, кого убили в центре столицы Просмотров: 7920
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
4
 3 Просмотров: 7488
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на скандального &quot;слугу народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на скандального "слугу народа"
39
 1 Просмотров: 7389
Общество
"Конченые твари!" - журналист об охране Гончарука
"Конченые твари!" - журналист об охране Гончарука
"Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим" - как прошел свадебный бум в столице
"Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим" - как прошел свадебный бум в столице
6
 Просмотров: 342
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на скандального "слугу народа"
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на скандального "слугу народа"
39
 1 Просмотров: 7236
Началась инспекция работодателей: кого проверят в первую очередь
Началась инспекция работодателей: кого проверят в первую очередь Просмотров: 531
Дочери участника АТО для лечения рака нужна помощь
Дочери участника АТО для лечения рака нужна помощь
 Просмотров: 18
Больше всего комментируют
7
У Зеленского озвучили план по восстановлению Донбасса
5
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
3
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
2
Госбюджет недополучил 1/4 часть запланированного - Минфин
2
В России предложили внести имя Бога в Конституцию
Голосов: 48571
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua