Кто чаще подвергается обману - ученые обнаружили интересный факт

Участникам дали прочитать псевдонаучные заявления и фальшивые заголовки новостей. Фото: pixabay.com

Больше всего подвержены дезинформации люди, которые часто говорят неправду.

Канадские эксперты обнаружили, что те, кто лгут, чтобы произвести впечатление или убедить других, сами плохо распознают обман, пишет Daily Mail.

Участникам дали прочитать псевдонаучные заявления и фальшивые заголовки новостей. Им было трудно отличить глубокий или научно достоверный факт от впечатляющего, но бессмысленного вымысла.

Лжецы, которых эксперты часто называют "быками" в своих статьях, также с большей вероятностью попались на фальшивые заголовки новостей.

Исследователи также выделяют 2 типа "бычьих" атак - убедительные и уклончивые.

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"Убедительный" использует для обмана преувеличения и приукрашивания, чтобы произвести впечатление, убедить в ответах других. "Уклончивый" применяет неуместны и неточные ответы в ситуациях, когда откровенность может оскорбить или нанести вред репутации.

Именно "убедительные" лжецы чаще всего воспринимают выдумку, как достоверный факт.

Исследование может помочь пролить свет на процессы, лежащие в основе распространения некоторых видов дезинформации в социальных сетях по пандемии.

Употребление жирной рыбы может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 1/5.