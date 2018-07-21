Кровь и крики пострадавших: водитель грузовика рассказал подробности трагедии в Житомирской области

Житомирская трагедия: водитель фуры рассказал подробности. Фото: Нацполиция

Подробности трагедии на трассе Киев-Чоп рассказал водитель фуры, в которую влетела маршрутка.

Журналисты, прибывшие на место аварии, обнаружили водителя фуры в кабине. Мужчина весь дрожал, он с трудом понимал адресованные ему вопросы. Об этом сообщает "КП в Украине".

Водитель рассказал, что его зовут Александр, он из Тернополя. Мужчина вез груз из Харькова в родной город. Водитель отъехал от АЗС и двигался по своей правой полосе, набирая скорость. Далее мужчина почувствовал сильный удар. Из поврежденной тормозной системы вышел воздух, тормоза заблокировались, и машина остановилась.

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"Понял весь ужас случившегося, когда вышел из кабины, увидел бус, который врезался в прицеп, кровь и услышал крики пострадавших ..." - выдавил из себя Александр.

На трассе возле села Глубочицы под Житомиром микроавтобус с пассажирами сообщением Киев - Ровно, двигаясь по направлению до Житомира, столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом. Погибли 10 человек, еще столько же были травмированы. Трагедия произошла в 10:40 пятницы, 20 июля, на 127-м километре автодороги Киев - Чоп.