Крах сухогруза у Турции: спасли 5 украинцев

Пятеро граждан Украины спасли в ходе поисковой операции. Фото: Facebook

В ходе поисковой операции на затонувший сухогруз у берегов Турции спасли 5 граждан Украины и 1 иностранца.

Они госпитализированы. Об этом сообщил пресс-атташе Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

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Состояние всех спасенных членов экипажа удовлетворительное. Об их спасение сообщили родственников.

Сейчас продолжаются поиски 5 моряков. 2 членов экипажа погибли. Всего на борту было 12 человек.

В Черном море у побережья Турции затонул сухогруз "Арвин", который шел под российским флагом. Среди членов экипажа корабля были украинцы и россияне.