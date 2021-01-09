КПВВ на Донбассе во время локдауна будут работать без ограничений - Госпогранслужба

КПВВ будут работать по старому графику. Фото: Укринформ

График работы контрольных пунктов въезда-выезда из оккупированной части Донбасса не изменится из-за введения жесткого карантина.

Командование Операции Объединенных сил определило часы работы пунктов пересечения с 8 до 16 часов, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Такой порядок работы будет продолжаться и во время усиления карантинных мероприятий. Условия пересечения линии разграничения не меняются ", - сообщают пограничники.

Боевики незаконных вооруженных группировок заблокировали дорожные коридоры пунктам "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Поэтому пропуск осуществляется в контрольном пункте "Станица Луганская", дважды в неделю - в пункте "Новотроицкое".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве ответили на важные вопросы по поводу "зимнего локдауна"

8 января в Украине начался трехнедельный локдаун. "Зимний карантин" будет действовать до 24 января включительно.