Кошку держали над пламенем, видео выложили в интернет

В полиции установили автора видео и его участников, издевались над животным. Фото: pixabay

Трое местных жителей в Черновицкой области жестоко обращались с кошкой, держа ее над очагом.

Соответствующее видео правоохранители увидели в соцсетях, рассказали в пресс-службе полиции области.

На нем было видно, как трое неизвестных держат животное над очагом и обсуждают, что хотят сжечь ее.

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В полиции установили автора видео и его участников. Ими оказались трое буковинцев, один из которых - несовершеннолетний. Они объяснили, что подобным образом "развлекались" и якобы не планировали наносить вред животному.

"Факт происшествия зарегистрировано в системе единого учета заявлений и сообщений Национальной полиции Украины. Сейчас сотрудники сектора ювенальной превенции Кицманского отдела полиции изъяли видеозапись и проводят тщательную проверку этого инцидента. Правоохранители провели с ребятами и их родителями разъяснительную беседу о недопустимости совершения аналогичных действий в отношении животных ", - написали в сообщении.

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