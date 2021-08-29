Коронавирус в Украине: в каких областях наибольший уровень заболеваемости

За сутки в Украине коронавирусом заболели 1906 людей. Фото: Reuters

По состоянию на 28 августа больше всего случаев заражения коронавирусом в Украине зафиксировали в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

240 случаев инфицирования обнаружили в Киеве за сутки. 156 больных зафиксировали в Харьковской области.

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В Днепропетровской области заболевания подтвердили у 140 человек, а в Киевской - у 134. В Донецкой области за сутки обнаружили 132 инфицированных.

Всего за сутки Covid-19 в Украине обнаружили у 1906 человек, 685 пациентов выздоровели, 34 умерли.

В Украине по состоянию на конец августа от коронавируса вакцинировали большую часть работников учреждений дошкольного и общего среднего образования. По состоянию на 27 августа прививки получили 501 899 сотрудников.