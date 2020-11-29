Коронавирус в Украине: положительный тест - в 12 978 человек

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины сообщил свежую статистику Covid-19. Фото: Facebook.

12 978 больных Covid-19 зафиксировали в Украине на утро воскресенья, 29 ноября. Среди них - 599 детей и 408 медработников.

Умерли 120 больных, выздоровели 4 243, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также Степанов отметил, что госпитализировали 1 561 человека, провели 49 180 тестирований на Covid-19.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях", - отмечает министр.

Количество инфицированных с начала пандемии - 722 679 человек, выздоровели - 339 378 человек, в целом протестировано методом ПЦР более 4,5 млн украинцев. От Соvid-19 умерло - 12 213 человек.

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Вчера, 28 ноября в Украине от коронавируса умерли 184 пациента. В целом за сутки положительный тест на Covid-19 получили 16294 человека, что для страны было новым рекордом за все время пандемии. Выздоровели 8 897 пациентов.