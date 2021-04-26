Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные

Коронавирус в Украине обнаружили более чем 2 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 5062 новых больных коронавирусом. Из них детей – 221, медработников – 54.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 030 333 украинца. Такие данные по состоянию на утро 26 апреля сообщает Минздрав.

Умерли 42 518 пациентов, из них 195 – за последние сутки. Выздоровели 1 579 438 пациентов, за последние сутки – 6910.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новую партию вакцины Pfizer Украины ожидает в мае

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев – 256 случаев / 0 прививок;

Винницкая область – 60 случаев / 17 прививок;

Волынская область – 198 случаев / 2 прививки;

Днепропетровская область – 676 ​​случаев / 44 прививки;

Донецкая область – 265 случаев / 0 прививок;

Житомирская область – 192 случая / 48 прививок;

Закарпатская – 41 случай / 0 прививок;

Запорожская область – 135 случаев / 3 прививки;

Ивано-Франковская область – 44 случая / 0 прививок;

Киевская область – 305 случаев / 177 прививок;

Кировоградская область – 203 случая / 30 прививок;

Луганская область – 45 случаев / 0 прививок;

Львовская область – 311 случаев / 0 прививок;

Николаевская область – 375 случаев / 41 прививка;

Одесская область – 397 случаев / 47 прививок;

Полтавская область – 106 случаев / 96 прививок;

Ровенская область – 144 случая / 180 прививок;

Сумская область – 182 случая / 0 прививок;

Тернопольская область – 207 случаев / 0 прививок;

Харьковская область – 313 случаев / 307 прививок;

Херсонская область – 80 случаев / 4 прививки;

Хмельницкая область – 40 случаев / 13 прививок;

Черкасская область – 277 случаев / 95 прививок;

Черновицкая область – 96 случаев / 10 прививок;

Черниговская область – 114 случаев / 0 прививок.

На майские праздники модель адаптивного карантина в Украине не будут менять, но украинцам стоит проявить ответственность и избегать массовых скоплений. Причина в том, что такая модель показала свою эффективность.