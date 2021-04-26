Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные

За последние сутки в Украине обнаружили 5062 новых больных коронавирусом. Из них детей – 221, медработников – 54.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 030 333 украинца. Такие данные по состоянию на утро 26 апреля сообщает Минздрав.
Умерли 42 518 пациентов, из них 195 – за последние сутки. Выздоровели 1 579 438 пациентов, за последние сутки – 6910.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новую партию вакцины Pfizer Украины ожидает в мае
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
г. Киев – 256 случаев / 0 прививок;
Винницкая область – 60 случаев / 17 прививок;
Волынская область – 198 случаев / 2 прививки;
Днепропетровская область – 676 случаев / 44 прививки;
Донецкая область – 265 случаев / 0 прививок;
Житомирская область – 192 случая / 48 прививок;
Закарпатская – 41 случай / 0 прививок;
Запорожская область – 135 случаев / 3 прививки;
Ивано-Франковская область – 44 случая / 0 прививок;
Киевская область – 305 случаев / 177 прививок;
Кировоградская область – 203 случая / 30 прививок;
Луганская область – 45 случаев / 0 прививок;
Львовская область – 311 случаев / 0 прививок;
Николаевская область – 375 случаев / 41 прививка;
Одесская область – 397 случаев / 47 прививок;
Полтавская область – 106 случаев / 96 прививок;
Ровенская область – 144 случая / 180 прививок;
Сумская область – 182 случая / 0 прививок;
Тернопольская область – 207 случаев / 0 прививок;
Харьковская область – 313 случаев / 307 прививок;
Херсонская область – 80 случаев / 4 прививки;
Хмельницкая область – 40 случаев / 13 прививок;
Черкасская область – 277 случаев / 95 прививок;
Черновицкая область – 96 случаев / 10 прививок;
Черниговская область – 114 случаев / 0 прививок.
На майские праздники модель адаптивного карантина в Украине не будут менять, но украинцам стоит проявить ответственность и избегать массовых скоплений. Причина в том, что такая модель показала свою эффективность.
Комментарии