Коронавирус установил рекорд. Такого ждали месяцами

Коронавирус в Украине обнаружили более чем в 2,2 млн. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 182 новых больных коронавирусом – меньше всего с начала года. Из них детей – 10, медработников – 3.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 234 463 украинца. Умерли 52 300 пациентов, из них 5 – за последние сутки. Выздоровели 2 164 374 человека, за последние сутки – 582, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 16 675 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 10 930, ИФА – 1463. Также сделали 4282 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,8 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 77 случаев;

Винницкая область - 2 случая;

Волынская область - 4 случая;

Днепропетровская область - 8 случаев;

Житомирская область - 2 случая;

Запорожская область - 16 случаев;

Киевская область - 14 случаев;

Кировоградская область - 1 случай;

Луганская область - 1 случай;

Львовская область - 5 случаев;

Николаевская область - 15 случаев;

Одесская область - 8 случаев;

Полтавская область - 3 случая;

Ровенская область - 7 случаев;

Сумская область - 6 случаев;

Харьковская область - 5 случаев;

Херсонская область - 2 случая;

Черкасская область - 2 случая;

Черновицкая область - 3 случая;

Черниговская область - 1 случай.

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С 1 июля программа паспортов вакцинации ЕС позволяет людям свободно перемещаться внутри блока, если они вакцинированы одной из четырех вакцин западного производства. Хотя AstraZeneca и относится к вакцинам, которые признали в ЕС, это не распространяется на индийскую версию Covishield. Получившие прививку вакциной AstraZeneca, выпущенной индийским Serum Insitute, имеют проблемы с поездками в ЕС. МИД Индии поставило вопрос о непризнании Covishield Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Хотя Covishield изготовляют по аналогичной технологии, что и Vaxzevria, пока препарат не имеет разрешения на продажу в ЕС.