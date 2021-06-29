Коронавирус установил рекорд. Такого ждали месяцами

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 396
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 819
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1602
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1197
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Просмотров: 7903
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 594
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 414
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 765
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 1503
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 549
Фото
Все фото
7
30
5
9
8
Едят с рук и позируют для фото: в Одесской области приручили лис
Едят с рук и позируют для фото: в Одесской области приручили лис
Верховная Рада отмечает День Конституции: фото торжеств
Верховная Рада отмечает День Конституции: фото торжеств
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
В Украине расцвело лавандовое поле: атмосферная фотоподборка
В Украине расцвело лавандовое поле: атмосферная фотоподборка
Самые модные сарафаны лета 202: что стоит одевать в жаркую погоду
Самые модные сарафаны лета 202: что стоит одевать в жаркую погоду
Видео
Все видео
"Протянули России соломинку дружбы" - Киркоров поблагодарил украинскую власть
"Протянули России соломинку дружбы" - Киркоров поблагодарил украинскую власть
Возле метро прогремел мощный взрыв: видео
Возле метро прогремел мощный взрыв: видео
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
Украина отмечает День Конституции
Украина отмечает День Конституции
Два потерянные года - журналист о президентстве Зеленского
Два потерянные года - журналист о президентстве Зеленского
Интервью
1/5
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1341
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 675
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 378
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 477
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 1035
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 639
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
вторник, 29 июня 2021 08:31

Коронавирус установил рекорд. Такого ждали месяцами

  Комментировать
Коронавирус установил рекорд. Такого ждали месяцами
Коронавирус в Украине обнаружили более чем в 2,2 млн. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 182 новых больных коронавирусом – меньше всего с начала года. Из них детей – 10, медработников – 3.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 234 463 украинца. Умерли 52 300 пациентов, из них 5 – за последние сутки. Выздоровели 2 164 374 человека, за последние сутки – 582, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 16 675 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 10 930, ИФА – 1463. Также сделали 4282 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,8 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 77 случаев;
Винницкая область - 2 случая;
Волынская область - 4 случая;
Днепропетровская область - 8 случаев;
Житомирская область - 2 случая;
Запорожская область - 16 случаев;
Киевская область - 14 случаев;
Кировоградская область - 1 случай;
Луганская область - 1 случай;
Львовская область - 5 случаев;
Николаевская область - 15 случаев;
Одесская область - 8 случаев;
Полтавская область - 3 случая;
Ровенская область - 7 случаев;
Сумская область - 6 случаев;
Харьковская область - 5 случаев;
Херсонская область - 2 случая;
Черкасская область - 2 случая;
Черновицкая область - 3 случая;
Черниговская область - 1 случай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Европе новый лидер по смертности от Сovid-19

С 1 июля программа паспортов вакцинации ЕС позволяет людям свободно перемещаться внутри блока, если они вакцинированы одной из четырех вакцин западного производства. Хотя AstraZeneca и относится к вакцинам, которые признали в ЕС, это не распространяется на индийскую версию Covishield. Получившие прививку вакциной AstraZeneca, выпущенной индийским Serum Insitute, имеют проблемы с поездками в ЕС. МИД Индии поставило вопрос о непризнании Covishield Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Хотя Covishield изготовляют по аналогичной технологии, что и Vaxzevria, пока препарат не имеет разрешения на продажу в ЕС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус установил рекорд. Такого ждали месяцами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июня

На воду спустили судно нового вида

Создали самую жестокую террористическую организацию

Как Украина Швецию на Евро победила

Самое читаемое
Труп без сердца и задушенная во время &quot;собачьего кайфа&quot; школьница: новости, которые потрясли Украину
Труп без сердца и задушенная во время "собачьего кайфа" школьница: новости, которые потрясли Украину
5
 Просмотров: 10233
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 7353
Штамм коронавируса &quot;Дельта&quot; передается за считанные секунды
Штамм коронавируса "Дельта" передается за считанные секунды Просмотров: 6102
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
 Просмотров: 6039
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
5
 1 Просмотров: 4176
Общество
"Протянули России соломинку дружбы" - Киркоров поблагодарил украинскую власть
"Протянули России соломинку дружбы" - Киркоров поблагодарил украинскую власть
 Просмотров: 9
В Европе новый лидер по смертности от Сovid-19
В Европе новый лидер по смертности от Сovid-19 Просмотров: 378
Когда развалится Россия. Назвали дату
Когда развалится Россия. Назвали дату 1 Просмотров: 720
Вакцинированных Covishield не пускают в ЕС
Вакцинированных Covishield не пускают в ЕС 2 Просмотров: 585
Жара и грозы: какие города сегодня зальет
Жара и грозы: какие города сегодня зальет Просмотров: 432
Больше всего комментируют
25
"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка
4
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
2
Вакцинированных Covishield не пускают в ЕС
1
Украинской Конституции – 2300 лет
Голосов: 56570
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть