Коронавирус атакует: более тысячи детей заболели за сутки

В субботу, 9 октября, в Украине обнаружили 11 344 новых случаев Covid-19.
Среди новых больных 1 149 детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировали 3 712 человека из коронавирусом, болезнь унесла жизни 162 человек. Выздоровел 2 581 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оранжевую зону карантина попали уже 15 областей
Наибольшее количество подтвержденных случаев Covid-19 зарегистрировали в Харьковской (1 783), Одесской (1 010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.
8 октября в Украине зафиксировали 15 908 новых случаев коронавируса (среди них 1 477 детей), госпитализированы 3 571 человека, умерли 250 человек, выздоровели 5 364 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях
Комментарии