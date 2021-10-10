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воскресенье, 10 октября 2021 09:54

Коронавирус атакует: более тысячи детей заболели за сутки

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Коронавирус атакует: более тысячи детей заболели за сутки
В стране обнаружили 11,3 тыс. новых случаев Covid-19. Фото: vchasnoua

В субботу, 9 октября, в Украине обнаружили 11 344 новых случаев Covid-19.

Среди новых больных 1 149 детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировали 3 712 человека из коронавирусом, болезнь унесла жизни 162 человек. Выздоровел 2 581 человек.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев Covid-19 зарегистрировали в Харьковской (1 783), Одесской (1 010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.

8 октября в Украине зафиксировали 15 908 новых случаев коронавируса (среди них 1 477 детей), госпитализированы 3 571 человека, умерли 250 человек, выздоровели 5 364 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях

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Дата
10
октября

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