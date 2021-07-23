Кому сегодня пригодится зонтик: какой погоды ждать в Украине

23 июля в Украине ожидается сухая и комфортная погода.

Небольшие осадки ожидаются лишь в двух областях, сообщает Укргидрометцентр.

Во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской, Волынской и Хмельницкой областях температура воздуха составит +23...25°С. Незначительные дожди пройдут в Закарпатской и Черновицкой областях.

Автор: meteo.gov.ua На востоке также без осадков

На севере сегодня будет сухо и несколько теплее. В Черниговской области +25...27°С, а в Сумской - +24...26°С. В центральных регионах дождя также не будет. В Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидается +25...27°С. В южных областях также без осадков. В Запорожской, Херсонской и Одесской областях столбики термометров покажут +26...28°С. В Николаевской области воздух прогреется до +25...27°С. В Крыму без дождей и +26...28°С.

В Киеве температура воздуха составит +25...27°С. Ожидается ветер северного направления со скоростью 5-10 м/с.

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Вчера Одессу накрыл мощнейший за последние восемь лет ливень. Уровень воды доходил людям до пояса. В результате непогоды улицы превратились в реки, а в некоторых многоэтажках затопило подъезды.