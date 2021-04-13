Компания Ferrexpo обеспечила медиков Горишних Плавнив расходными материалами на полгода

Компания Ferrexpo постоянно отслеживает ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и оперативно реагирует на потребности медицинских учреждений

Центр первичной медико-санитарной помощи в Горишних Плавнях на Полтавщине получил партию помощи от компании Ferrexpo. Общая стоимость расходных материалов от ведущих мировых производителей для медучреждений города, составляет более 1,8 млн грн.

Не дожидаясь пика очередной волны пандемии, Благотворительный фонд Полтавского горно-обогатительного комбината совместно с городской администрацией позаботились об обеспечении врачей средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Компания Ferrexpo стремится предупредить развитие негативного сценария и не допустить инфицирования ключевых в условиях пандемии лиц - медицинских работников.

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"К сожалению, количества больных и лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию растет каждый день. И нет никаких оснований воспринимать ситуацию оптимистично. Должны думать, как защититься от болезни и уберечь тех, кто встречает ее первыми - медиков. Сегодня мы получили очередную помощь от компании Ferrexpo - защитные комбинезоны и антисептики. Такое количество покроет потребность лечебного учреждения на ближайшие полгода. Хочу поблагодарить Константина Жеваго и компанию Ferrexpo за эту неоценимую помощь в период очередной волны распространения коронавируса. Вместе мы преодолеем пандемию в нашем городе", - отметил городской глава Горишних Плавнив Дмитрий Быков.

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"Большое спасибо руководителям, которые делают добрые дела. Без их поддержки медицина города просто не выжила бы", - прокомментировала директор городского коммунального некоммерческого предприятия "Центр ПМСП м. Горишних Плавнив" Алина Ковпак.

Ferrexpo отслеживает ситуацию с уровнем заболеваемости коронавирусом в регионе и по всей Украине. Оперативно реагирует на потребности медицинских учреждений.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОК. В 2020 г. компания выработала 11,2 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.