Коммунальщики объяснили, почему не могут расчистить улицы от снега

Коммунальщикам мешают интенсивные осадки. Фото: slovoidilo.ua

Столичным коммунальщикам трудно справиться с расчисткой дорог из-за интенсивности осадков.

"Техника расчищает улицы и обрабатывает их антигололедными средствами. Но вы можете сами провести эксперимент: идеально почистить участок три на три метра. За 40 минут активного снегопада ее уже снова нужно убирать. А снег в столице не прекращается более 15 часов. Наши службы уже обработали улице по 4-5 раз и продолжают это делать", - заявили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Смеси, которые разбрасывают на проезжую часть, не имеют эффективности за мороза ниже 11 градусов.

"Реагенты, используемые в Киеве, не так эффективны. Раньше, когда мы обрабатывали улицы жидкими хлоридами, то снег таял на проезжей части уже через 2-3 часа. К сожалению, пока такого эффекта нету, нужно дождаться потепления", - объясняют в "Киевавтодоре".

Некоторые дороги обрабатывают уже по 4-5 раз. Например, Владимирский спуск очищали от снега и обрабатывали с понедельника четыре раза. По городу движутся целые колонны снегоочистительной техники в сопровождении патрульной полиции.

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С начала суток 8 февраля Киев засыпает снегом. Поэтому ситуация на дорогах столицы сложнейшая: утром и вечером зафиксировано масштабные пробки, произошло немало ДТП. Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что расчищать город от снега мешают припаркованные автомобили.