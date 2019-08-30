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пятница, 30 августа 2019 19:07

Коломойский хочет судиться с ЕБРР и Всемирным банком

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Коломойский хочет судиться с ЕБРР и Всемирным банком
Олигарх Игорь Коломойский считает, что ЕБРР и Всемирный банк препятствуют его бизнесу. Фото: Ukrmedia

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о намерении судиться с Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком.

Коломойский утверждает, что эти институты выступают против него и его бизнеса. Об этом олигарх рассказал в интервью "Цензор.нет".

"Я вам скажу секрет: они (ЕБРР и Всемирный банк - Gazeta.ua) всегда выступали против ПриватБанка. И даже в других странах, где есть предприятия, где я акционер, и где у них есть влияние на финансовую и банковскую системы, они настойчиво советуют другим банкам, чтобы не обслуживали предприятия, где акционер Коломойский. В меня нет формальных доказательств на руках, однако как только они появятся, я подам в суд ", - заявил Коломойский.

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Олигарх добавил, что также будет соревноваться с международными финансовыми организациями по инвестиции.

"Это конкуренция. Я мешаю им, а они - мне. Посмотрим, кто лучше умеет бороться", - подчеркнул Коломойский.

Хозяйственный суд Днепропетровской области начал рассмотрение дела о взыскании с экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского 4,86 млрд грн по договорам поручительства. Речь идет о 4 договорах поручительства, который предоставил олигарх по кредитам рефинансирования. Их Нацбанк выдал Приватбанку перед его национализацией.

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Дата
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