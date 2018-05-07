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понедельник, 07 мая 2018 11:27

Коллекция Adidas с надписью USSR и советским гербом разозлила соцсети
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Adidas выпустил новую коллекцию одежды с надписью USSR и советским гербом
Фото: farfetch.com
Adidas выпустил новую коллекцию одежды с надписью USSR и советским гербом
Adidas выпустил новую коллекцию одежды с надписью USSR и советским гербом
Adidas выпустил новую коллекцию одежды с надписью USSR и советским гербом
Adidas выпустил новую коллекцию одежды с надписью USSR и советским гербом

МИД Литвы и гражданские активисты Украины и других стран выразили недовольство новой линейкой спортивной одежды фирмы Adidas. На футболках красного цвета известный бренд разместил буквы USSR и изображение государственного герба Советского Союза.

"Оккупационный режим СССР убил очень много людей, среди которых и миллионы украинцев. Я больше никогда не буду покупать вещи бренда Adidas", - написал у себя в Twitter один из руководителей проукраинской молодежи Одессы Сергей Стерненко.

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В конце 2017 года стало известно, что Adidas незаконно работает в оккупированном Крыму. Поэтому Министерство иностранных дел Украины заявило о возможности санкций по отношению бренда и его продукции.
Кроме того, глава немецкого концерна Adidas Каспер Рорштед призвал Запад к улучшению отношений с Россией и просмотра экономических ограничений, введенных после начала войны с Украиной.

Еспресо
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07
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