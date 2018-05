Коллекция Adidas с надписью USSR и советским гербом разозлила соцсети

МИД Литвы и гражданские активисты Украины и других стран выразили недовольство новой линейкой спортивной одежды фирмы Adidas. На футболках красного цвета известный бренд разместил буквы USSR и изображение государственного герба Советского Союза.

"Оккупационный режим СССР убил очень много людей, среди которых и миллионы украинцев. Я больше никогда не буду покупать вещи бренда Adidas", - написал у себя в Twitter один из руководителей проукраинской молодежи Одессы Сергей Стерненко.

