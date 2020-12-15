Кого пригласить к себе в новогоднюю ночь, чтобы везло весь год

Новый год встретим уже в новой Эре воздуха. Фото: pixabay.com

Новогодняя ночь 2021 года будет проверять дружеские отношения на прочность. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не подставляйте знакомых, не обманывайте родственников и будьте откровенны с окружающими, - призывает астролог. - Цените друзей за их уникальность. Большинство планет находится в мужских знаках. Поэтому мужчины будут особенно сильные и ловкие этой ночью. Они должны стать душой компании. Целый год будет везти тому, у кого за столом окажется врожденный тамада, который сделает этот вечер интересным и насыщенным. Приглашайте в гости свадебных музыкантов, ведущих корпоративов и вечеринок".

По словам астролога, Новый год встретим уже в новой Эре Воздуха.

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"Ее лозунги – свобода, равенство и информация, - говорит Максимова. - Никого ни к чему не принуждаем, не выставляем на посмешище, не унижаем достоинства. Свяжитесь по Интернету с людьми, которые сейчас живут в других странах. Пусть вас не останавливают часовые пояса. Тешьте друг друга поздравлениями и пожеланиями".

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