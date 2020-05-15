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пятница, 15 мая 2020 23:04

Когда в Украине заработает общественный транспорт: дата и условия

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Когда в Украине заработает общественный транспорт: дата и условия
Ляшко назвал дату, когда заработает общественный транспорт. Фото: Reuters

Уже с 22 мая в Украине могут начать действовать ослабление карантина по работе наземного общественного транспорта.

Соответствующее предложение Министерство здравоохранения предоставит в Кабмин. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире ТСН.

"Дата мы назовем. И дата эта будет 22 мая. Более всего мы будем подавать в правительство на рассмотрение Кабинета министров именно такое предложение о смягчении карантина. Но это не значит, что наступит 22 мая и на территории всей страны одновременно поедет весь общественный транспорт ", - сообщил Ляшко.

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Как отметил Виктор Ляшко, работа транспорта будет восстановлена ​​в тех регионах, которые будут отвечать критериям, разработало Министерство здравоохранения и только по сценарию адаптивного карантина.

"Их также представим в Кабинет министров Украины для того, чтобы был утвержден вместе с условиями адаптивного карантина", - подытожил санврач.

В Харьковском горсовете хотят возобновить работу метрополитена, ведь наземный общественный транспорт города не справляется с перевозками. "После ослабления карантина многие вышли на работу - и сразу возникло скопление на остановках и в общественном транспорте.

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