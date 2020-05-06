Когда Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости в Украине был 17 апреля. Фото: Reuters

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине был 17 апреля.

При этом Минздрав прогнозировал пик на 14 апреля и ожидал значительно большего числа заболевших. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "Сегодня".

"По расчетам, у нас могла быть на 14 апреля 41 тыс. больных. Но мы заранее ввели карантин. Если брать ретроспективную динамику и у нас не будет дальше роста, то мы уже вышли на пик 17 апреля. С тех пор мы держимся в пределах 400-550 случаев, и в этом диапазоне мы уже 17 дней", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 украинских больниц испытают средство для лечения коронавируса

По состоянию на утро 6 мая, в Украине 13 184 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. Из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировали 487 новых случаев.