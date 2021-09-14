Когда начнется восстановление костела Святого Николая

На реставрацию костела Святого Николая в Киеве, где недавно произошел пожар, пожертвовали почти 18 млн гривен.
Процесс восстановления здания начнется в середине октября, сообщает Слово і Діло.
Костел имеет предварительное заключение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Для начала реставрации нужно получить заключение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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"После этого будет проведена экспертиза аварийного состояния, станет основанием для составления проектно-сметной документации. С учетом минимальных сроков получения всех надлежащих выводов экспертов, работы в костеле начнутся в середине октября", - заявили в Минкульте.
Костел Святого Николая в Киеве вспыхнул вечером 3 сентября.
Пожар возник во время репетиции на органе. Основная версия - возгорание электропроводки в корпусе инструмента. Благодаря действиям ГСЧС удалось избежать значительных повреждений. На месте ЧП они прибыли в считанные минуты.
Община римско-католического прихода призвала власти вернуть костел Святого Николая в собственность религиозной общины.
Вскоре в СМИ распространили информацию, что Денис Шмыгаль 7 сентября якобы подписал распоряжение о подготовке передачи костела Святого Николая римско-католической общине.
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