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вторник, 14 сентября 2021 22:53

Когда начнется восстановление костела Святого Николая

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Когда начнется восстановление костела Святого Николая
Сообщили, когда начнутся работы по восстановлению костела. Фото: ГСЧС

На реставрацию костела Святого Николая в Киеве, где недавно произошел пожар, пожертвовали почти 18 млн гривен.

Процесс восстановления здания начнется в середине октября, сообщает Слово і Діло.

Костел имеет предварительное заключение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Для начала реставрации нужно получить заключение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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"После этого будет проведена экспертиза аварийного состояния, станет основанием для составления проектно-сметной документации. С учетом минимальных сроков получения всех надлежащих выводов экспертов, работы в костеле начнутся в середине октября", - заявили в Минкульте.

Костел Святого Николая в Киеве вспыхнул вечером 3 сентября.

Пожар возник во время репетиции на органе. Основная версия - возгорание электропроводки в корпусе инструмента. Благодаря действиям ГСЧС удалось избежать значительных повреждений. На месте ЧП они прибыли в считанные минуты.

Община римско-католического прихода призвала власти вернуть костел Святого Николая в собственность религиозной общины.

Вскоре в СМИ распространили информацию, что Денис Шмыгаль 7 сентября якобы подписал распоряжение о подготовке передачи костела Святого Николая римско-католической общине.

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