Когда начнется регистрация на ВНО: график экзаменов

Регистрация на внешнее независимое оценивание начнется 1 февраля.
Зарегистрироваться можно будет до 5 марта, сообщили на сайте Министерства образования и науки Украины.
Приглашение-пропуск участники смогут загрузить со своих информационных страниц до 31 апреля 2021 года. Там будут указаны время и место проведения экзамена.
Также сообщили, по какому графику будут проходить тестирования.
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- 21 мая - химия;
- 24 мая - испанский, немецкий, французский языки;
- 25 мая - английский язык;
- 28 мая - математика, математика, задания уровня стандарта;
- 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература;
- 4 июня - история Украины;
- 7 июня - физика;
- 10 июня - биология;
- 15 июня - география.
Результаты разместят на информационных страницах участников до 30 июня.
"Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем с 5 учебных предметов", - добавили в МОН.
С 2021 года выпускников, которые получат лучшие баллы на ВНО, наградят премией. Вознаграждение в размере 5 тыс. получат 20 лучших учеников.
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