Когда лучше начинать диету - астролог удивила прогнозом на 11 августа

11 августа резко снижается работоспособность. Не проводите весь день в кресле и на диване. Время заняться аэробикой или плаванием. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Ослабевают защитные силы организма, - говорит астролог. - Поддержите иммунную систему. Есть опасность заболевания простудой или гриппом. Ухудшится подвижность суставов. Двигайтесь. Начните утро с физических упражнений. Напомнят о себе воспалительные процессы органов системы пищеварения. Откажитесь от острых блюд. Перейдите на диетическое питание. Новую диету лучше начать после 16:00. Вечером откажитесь от бутербродов. Полезным будет салат или стакан кефира".
Овен
Ощущение усталости не будет покидать. Ночной сон не будет приносить полноценного отдыха. Дополнительно отдохните в течение дня.
Телец
Не допускайте обезвоживания. Могут прогрессировать процессы старения тела. Голодать в этот день нельзя.
Близнецы
Бездетные пары могут воспользоваться шансом забеременеть. Репродуктивная способность увеличивается.
Рак
Боль в области сердца не будет указывать на кардиологические заболевания. Скорее всего, начнет беспокоить невралгия.
Лев
Ухудшается состояние больных простатитом. Не допускайте переохлаждения нижней части тела.
Дева
Из-за больших физических или нервных нагрузок могут дрожать руки. Чаще расслабляйтесь. Попейте успокоительное.
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Весы
Увеличится количество воспалительных заболеваний среднего уха. Вы в группе риска. Берегитесь сквозняков.
Скорпион
Звездочки в глазах при резком изменении положения тела должны насторожить. Проверьте уровень гемоглобина в крови.
Стрелец
При работе с электроприборами соблюдайте правила безопасности. Поражение электрическим током может быть серьезным.
Козерог
Обостряются хронические болезни печени. Здоровым людям не следует игнорировать боли в правом подреберье. Откажитесь от алкоголя.
Водолей
Начните принимать курс витаминов и минералов. Головокружение и слабость являются последствиями авитаминоза.
Рыбы
Лучшее время для совершенствования внешности. Посетите тренажерный зал. Попробуйте низкокалорийную диету.
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