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среда, 11 августа 2021 13:17

Когда лучше начинать диету - астролог удивила прогнозом на 11 августа

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Когда лучше начинать диету - астролог удивила прогнозом на 11 августа
Вечером откажитесь от бутербродов. Полезным будет салат или стакан кефира. Фото: pixabay.com

11 августа резко снижается работоспособность. Не проводите весь день в кресле и на диване. Время заняться аэробикой или плаванием. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Ослабевают защитные силы организма, - говорит астролог. - Поддержите иммунную систему. Есть опасность заболевания простудой или гриппом. Ухудшится подвижность суставов. Двигайтесь. Начните утро с физических упражнений. Напомнят о себе воспалительные процессы органов системы пищеварения. Откажитесь от острых блюд. Перейдите на диетическое питание. Новую диету лучше начать после 16:00. Вечером откажитесь от бутербродов. Полезным будет салат или стакан кефира".

Овен

Ощущение усталости не будет покидать. Ночной сон не будет приносить полноценного отдыха. Дополнительно отдохните в течение дня.

Телец

Не допускайте обезвоживания. Могут прогрессировать процессы старения тела. Голодать в этот день нельзя.

Близнецы

Бездетные пары могут воспользоваться шансом забеременеть. Репродуктивная способность увеличивается.

Рак

Боль в области сердца не будет указывать на кардиологические заболевания. Скорее всего, начнет беспокоить невралгия.

Лев

Ухудшается состояние больных простатитом. Не допускайте переохлаждения нижней части тела.

Дева

Из-за больших физических или нервных нагрузок могут дрожать руки. Чаще расслабляйтесь. Попейте успокоительное.

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Весы

Увеличится количество воспалительных заболеваний среднего уха. Вы в группе риска. Берегитесь сквозняков.

Скорпион

Звездочки в глазах при резком изменении положения тела должны насторожить. Проверьте уровень гемоглобина в крови.

Стрелец

При работе с электроприборами соблюдайте правила безопасности. Поражение электрическим током может быть серьезным.

Козерог

Обостряются хронические болезни печени. Здоровым людям не следует игнорировать боли в правом подреберье. Откажитесь от алкоголя.

Водолей

Начните принимать курс витаминов и минералов. Головокружение и слабость являются последствиями авитаминоза.

Рыбы

Лучшее время для совершенствования внешности. Посетите тренажерный зал. Попробуйте низкокалорийную диету.

Астролог рассказала, когда лучше вакцинироваться от коронавируса.

Автор: Gazeta.ua
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