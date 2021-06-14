Кива хочет взять на поруки подозреваемого в убийстве Гандзюк

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива намерен взять на поруки подозреваемого в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера.
Во вторник, 15 июня, Кива должен появиться в суде над Мангером.
"Депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что хочет взять Мангера на поруки. Завтра Илья должен явиться на судебное заседание. Давайте сходим поздороваемся?" - информирует сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Счета Кивы арестовали - за ложь судился отец Екатерины Гандзюк
Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.
В июне 2019 года были осуждены пять исполнителей преступления.
Экс-глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и его пособник Алексей Левин обвиняются в организации и заказе преступления.
Мангер и Левин находятся под стражей.
Комментарии