Кива хочет взять на поруки подозреваемого в убийстве Гандзюк

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива намерен взять на поруки подозреваемого в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера.

Во вторник, 15 июня, Кива должен появиться в суде над Мангером.

"Депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что хочет взять Мангера на поруки. Завтра Илья должен явиться на судебное заседание. Давайте сходим поздороваемся?" - информирует сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

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Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

В июне 2019 года были осуждены пять исполнителей преступления.

Экс-глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и его пособник Алексей Левин обвиняются в организации и заказе преступления.

Мангер и Левин находятся под стражей.