Кислородные концентраторы от Порошенко привезли в больницу Одесской области

Фото: eurosolidarity.org

В Вилковской городской больнице в Одесской области помогают пациентам с постковидным синдромом. Это люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, перенесшие коронавирус. Очень часто у них наблюдается выраженная кислородная недостаточность. А вот кислородных концентраторов - аппаратов, которые жизненно необходимы в таких ситуациях - не хватает.

"Мы надеемся на благотворительные организации, так как финансовой помощи как таковой у нас не чувствуется, - отметила врач приемного диагностического отделения Людмила Каламурза. - Этот концентратор очень нужен для лечения людей с постковидним синдромом, для лечения кардиологических больных и пациентов с хроническими заболеваниями легких. Концентратор эффективно повышает показатели кислородного насыщения крови и спасет не одну жизнь".

Следующий пункт назначения - Татарбунарский медицинский центр, помощь от фонда Петра Порошенко приехала и сюда. Здесь фиксируют существенный рост больных ковидом.

"Этот концентратор мы просили и будем использовать его на амбулаторном этапе. Для тех пациентов, которые из-за большой очереди, большой загруженности стационара, не смогли попасть на стационарное лечение, но в кислородной терапии нуждаются. Раньше у нас такого аппарата не было, это первый, который будет в учреждении", - отметила и.о. гендиректора Татарбунарского медицинского центра Светлана Стогний.

В Сарате, куда тоже привезли концентратор, врачи говорят о коронавирусе не только как о сухой статистике. О том, какие эта болезнь может нести последствия, знают не понаслышке.

"Иногда, по причине отсутствия кислородного концентратора, жизнь человека обрывается. Я как раз тот человек, который прошел через это. У меня невестка умерла от ковида. Спасибо фонду за кислородный концентратор, потому что он очень нужен. Дай Бог, он спасет не одну жизнь", - говорит и.о. председателя врачебной консультативной комиссии Саратской больницы Оксана Долженко.

"Я обратился в Фонд Порошенко с такой просьбой, чтобы они по мере возможностей помогли этому небольшому райцентру, этой больнице. Потому что, вы знаете, помогают прежде всего центру, а в провинции все гораздо сложнее. Поэтому, слава Богу, сегодня радостно, потому что многие люди получат то, что им необходимо", - отметил депутат Саратского поселкового совета от ЕС, настоятель Свято-Покровского храма ПЦУ Владислав Шимана.

Помощь от Фонда Порошенко получают медицинские учреждения по всей стране. Врачи или общественные деятели оставляют на сайте фонда запрос. Благотворители его рассматривают, собирают деньги и привозят аппарат.

"Первые заявки были от четырех больниц. Это три сегодняшние и одна на севере Одесской области. Далее по мере поступления заявок мы будем стараться помогать, будем пытаться собирать деньги. Это деньги, которые дают простые люди и также это личные средства Петра Порошенко, которые он выделяет на благотворительную помощь", - отметил председатель фракции "Европейской Солидарности" в Одесском облсовете Михаил Шмушкович.

Скорость распространения коронавируса растет каждый день. А Одесская остается в лидерах по темпам распространения болезни, поэтому эта помощь для общин является крайне важной - говорят врачи.

Фонд Порошенко совместно с волонтерами из первых дней пандемии обеспечили медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тыс. штук. А также 10 тыс. антивирусных очков, более 50 тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тыс. продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений. Сейчас в приоритете Фонда и волонтеров - закупка кислородных концентраторов для больниц по всей стране. Более 100 аппаратов уже доставлены в медучреждения. Всего с начала пандемии у Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 млн грн.