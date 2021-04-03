 
Ексклюзивы
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1125
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 450
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 189
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 567
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1098
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 621
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 531
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 306
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 1008
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 576
Фото
Все фото
4
31
6
5
4
Кислородные концентраторы от Порошенко привезли в больницу Одесской области
Кислородные концентраторы от Порошенко привезли в больницу Одесской области
Американский &quot;шпион&quot; 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
Американский "шпион" 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
Русалочка и Аладдин: малыши-основатели Киева поразили костюмами
Русалочка и Аладдин: малыши-основатели Киева поразили костюмами
В Украине заработала &quot;воздушная скорая помощь&quot;
В Украине заработала "воздушная скорая помощь"
Влюбленные бездомные решили кардинально изменить жизнь
Влюбленные бездомные решили кардинально изменить жизнь
Видео
Все видео
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
У украинской границы заметили российские вертолеты
У украинской границы заметили российские вертолеты
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Активиста Сорда хотят наказать за присвоение госнаграды. Орден конфисковали
Активиста Сорда хотят наказать за присвоение госнаграды. Орден конфисковали
"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом
"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1125
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 162
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1035
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 846
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 306
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
02 апреля 2021
1 Просмотров: 450
На дитя
Був ранок неділі. Падав дощ. Я сидів на балконі "хрущовки", крутився в розламаному офісному кріслі, курив і вдивлявся в гілля Печерська. Насувалася ...
суббота, 03 апреля 2021 15:18

Кислородные концентраторы от Порошенко привезли в больницу Одесской области
4

1 Комментировать

Фото: eurosolidarity.org

В Вилковской городской больнице в Одесской области помогают пациентам с постковидным синдромом. Это люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, перенесшие коронавирус. Очень часто у них наблюдается выраженная кислородная недостаточность. А вот кислородных концентраторов - аппаратов, которые жизненно необходимы в таких ситуациях - не хватает.

"Мы надеемся на благотворительные организации, так как финансовой помощи как таковой у нас не чувствуется, - отметила врач приемного диагностического отделения Людмила Каламурза. - Этот концентратор очень нужен для лечения людей с постковидним синдромом, для лечения кардиологических больных и пациентов с хроническими заболеваниями легких. Концентратор эффективно повышает показатели кислородного насыщения крови и спасет не одну жизнь".

Следующий пункт назначения - Татарбунарский медицинский центр, помощь от фонда Петра Порошенко приехала и сюда. Здесь фиксируют существенный рост больных ковидом.

"Этот концентратор мы просили и будем использовать его на амбулаторном этапе. Для тех пациентов, которые из-за большой очереди, большой загруженности стационара, не смогли попасть на стационарное лечение, но в кислородной терапии нуждаются. Раньше у нас такого аппарата не было, это первый, который будет в учреждении", - отметила и.о. гендиректора Татарбунарского медицинского центра Светлана Стогний.

В Сарате, куда тоже привезли концентратор, врачи говорят о коронавирусе не только как о сухой статистике. О том, какие эта болезнь может нести последствия, знают не понаслышке.

"Иногда, по причине отсутствия кислородного концентратора, жизнь человека обрывается. Я как раз тот человек, который прошел через это. У меня невестка умерла от ковида. Спасибо фонду за кислородный концентратор, потому что он очень нужен. Дай Бог, он спасет не одну жизнь", - говорит и.о. председателя врачебной консультативной комиссии Саратской больницы Оксана Долженко.

"Я обратился в Фонд Порошенко с такой просьбой, чтобы они по мере возможностей помогли этому небольшому райцентру, этой больнице. Потому что, вы знаете, помогают прежде всего центру, а в провинции все гораздо сложнее. Поэтому, слава Богу, сегодня радостно, потому что многие люди получат то, что им необходимо", - отметил депутат Саратского поселкового совета от ЕС, настоятель Свято-Покровского храма ПЦУ Владислав Шимана.

Помощь от Фонда Порошенко получают медицинские учреждения по всей стране. Врачи или общественные деятели оставляют на сайте фонда запрос. Благотворители его рассматривают, собирают деньги и привозят аппарат.

"Первые заявки были от четырех больниц. Это три сегодняшние и одна на севере Одесской области. Далее по мере поступления заявок мы будем стараться помогать, будем пытаться собирать деньги. Это деньги, которые дают простые люди и также это личные средства Петра Порошенко, которые он выделяет на благотворительную помощь", - отметил председатель фракции "Европейской Солидарности" в Одесском облсовете Михаил Шмушкович.

Скорость распространения коронавируса растет каждый день. А Одесская остается в лидерах по темпам распространения болезни, поэтому эта помощь для общин является крайне важной - говорят врачи.

Фонд Порошенко совместно с волонтерами из первых дней пандемии обеспечили медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тыс. штук. А также 10 тыс. антивирусных очков, более 50 тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тыс. продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Сейчас в приоритете Фонда и волонтеров - закупка кислородных концентраторов для больниц по всей стране. Более 100 аппаратов уже доставлены в медучреждения. Всего с начала пандемии у Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 млн грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кислородные концентраторы от Порошенко привезли в больницу Одесской области». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
апреля

Электропоезд установил новый рекорд скорости

В первый день было продано около 300 тыс. іPad

Женщины забросали чиновника черным перцем

Математик 18 лет рассылал людям бомбы - 3 человека погибли

Англичанин запатентовал кофемолку

Самое читаемое
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео Просмотров: 35487
Американский &quot;шпион&quot; 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
Американский "шпион" 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
31
 Просмотров: 11799
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 10548
Медики экстренной помощи массово отказываются от прививок
Медики экстренной помощи массово отказываются от прививок Просмотров: 8235
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
6
 Просмотров: 6984
Общество
Погода в Украине - где в апреле пойдет снег
Погода в Украине - где в апреле пойдет снег Просмотров: 45
В морге перепутали покойников - тела выдавали в мешках
В морге перепутали покойников - тела выдавали в мешках Просмотров: 135
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
 Просмотров: 441
В "красном" Харькове подростки устроили вечеринку под рэп Моргенштерна
В "красном" Харькове подростки устроили вечеринку под рэп Моргенштерна Просмотров: 252
Уровень госпитализации больных с Covid-19 превышен почти во всех областях
Уровень госпитализации больных с Covid-19 превышен почти во всех областях Просмотров: 423
Больше всего комментируют
13
США подняли армию из-за скопления войск РФ на границе с Украиной
6
США помогут Украине в случае эскалации конфликта с РФ
5
На 87-м округе продолжают считать голоса. Как изменились проценты кандидатов
3
Данилов рассказал о тайном совещание у Зеленского
2
На заседании СНБО будут говорить о "наведении справедливости в стране"
Голосов: 55813
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть