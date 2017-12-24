Киевские римо-католики встретили Рождество

Рождественское богослужение прошло в столичном римо-католическом соборе святого Александра.

Вечером 24 декабря в столичном римо-католическом соборе святого Александра на улице Костельной встретили Рождество Христово.

Событие транслировало Телевидение Вековечного Слова в Украине (EWTN).

В этот день состоялось два вечерних рождественских богослужений – на польском и украинском языках.

Украинскую мессу возглавил епископ Киево-Житомирской диецезии Виталий Кривицкий. На богослужении также присутствовал Апостольский нунций в Украине (посол Ватикана), архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Как это обычно бывает во время больших праздников, собор был полон.

в этот же вечер в соборе Святого Петра в Ватикане проходит ночное рождественское богослужение, которое возглавляет Папа Римский Франциск.

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В рождественский Сочельник Папа Римский Франциск призвал освободить всех похищенных людей, включая священников, монахов и мирян.

Об этом он заявил во время традиционной воскресной проповеди в Ватикане.

Также понтифик попросил о "даре мира для всего мира" и отметил, что особенно молится за людей, которые больше всего страдают из-за конфликтов в мире.

Верховная Рада Украины 16 ноября 2017 года приняла закон №5496 об официальном праздновании Рождества Христова не только 7 января, но и 25 декабря. 29 ноября закон был подписан президентом Украины и вступил в силу. Это будет впервые в истории Украины, когда на государственном уровне официально отмечаться Рождество Христово 25 декабря.