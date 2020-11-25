Киев почтит память жертв голодоморов минутой молчания

День памяти жертв голодоморов - ежегодный национальный памятный день в Украине. Фото: pinterest.com

Киев 28 ноября в 16:00 почтит минутой молчания память жертв Голодомора.

Киевляне также присоединятся к всеукраинской акции "Зажги свечу", сообщает пресс служба КГГА.

"В этот день в столице ограничат проведение мероприятий развлекательного содержания в любых форматах. На территории всего города приспущены или вывесят с траурной лентой Государственный флаг Украины", - отмечается в сообщении.

В субботу, 28 ноября, в столице пройдут скорбные молитвы и церемонии возложения цветов и установления свечей на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", Памятного знака жертвам Голодомора 1932-1933 годов на Михайловской площади и других памятных местах.

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Также в соцсетях пройдут просветительские мероприятия под общим лозунгом "Сохрани память. Сохрани правду". До 6 декабря в Публичной библиотеке им. Леси Украинки пройдет книжная выставка "Трагедия неистребимой воли".

В Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" 26 ноября почтят память жертв голодоморов с демонстрацией фильма и лекцией Юрия Граждана.

День памяти жертв голодоморов - ежегодный национальный памятный день в Украине. Он приходится на 4-ю субботу ноября. Посвященный жертвам 1932-1933 годов - геноцида украинского народа и массовых голодов 1921-1923-х и 1946-1947 годов. По некоторым оценкам, голодом были замучены более 7 млн украинцев.