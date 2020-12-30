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четверг, 31 декабря 2020 10:05

"Каждую неделю по несколько раз вливают донорскую кровь" - Никите Ксендзюк нужна пересадка костного мозга

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Автор: Фото предоставлено Марией Ксендзюк
  В Никиты Ксендзюк обнаружили тяжелую форму апластической анемии
В Никиты Ксендзюк обнаружили тяжелую форму апластической анемии

5-летний Никита Ксендзюк из Киева находится в больнице "Охматдет". У мальчика обнаружили тяжелую форму апластической анемии. В его организме нарушен процесс кроветворения. Ребенку еженедельно по несколько раз вливают донорскую кровь. Уже было более полусотни таких манипуляций. Нужна пересадка костного мозга.

"В начале августа в Никиты была температура. Мы сдали анализы. Они показали низкий гемоглобин. И уже в начале сентября поставили тяжелую форму апластической анемии. В течение пяти дней Никита принимал химиотерапию. Лечение не дало результатов и теперь нужна пересадка костного мозга. Я, муж и меньший наш сыночек не подходим по результатам обследования. Теперь "Охматдет" подыскивает донора, чтобы провели трансплантацию костного мозга", - рассказала Gazeta.ua мать Мария Ксендзюк.

В Никиты ослаблена иммунная система, поэтому он находится практически в стерильных условиях.

"В организме мальчика нарушен процесс кровотворения. Чтобы жить, ему еженедельно по несколько раз вливают донорскую кровь. Уже было более полусотни таких манипуляций. Никита говорит, что не хочет больше быть в больнице, потому что боится уколов. Однако, он оттуда не выйдет, пока ему не пересадят костный мозг. Ни его родители, ни брат не подошли. Это значит, что надо искать неродственного. В мировом реестре, к сожалению, это долго и не всегда успешно. Другое дело - поиск среди нас, украинцев. Любой из нас может стать для ребенка спасителем. Шанс найти донора среди своих значительно выше. Вот только их, "своих" потенциальных доноров, в благотворительном фонде "Украинский реестр доноров костного мозга" пока зарегистрировались 2 тысячи 250 человек, а нужно хотя бы 20 тысяч", - написала в Facebook Ирина Заславец, основательница общественной организации "Всеукраинская платформа донорства "iDonor".

Автор: Фото предоставлено Марией Ксендзюк
  В Никиты Ксендзюк обнаружили тяжелую форму апластической анемии
В Никиты Ксендзюк обнаружили тяжелую форму апластической анемии

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 4149 4993 4475 2199 (Ксендзюк Мария Юрьевна), ее контакты: 0 (93) 211 87 73.

Автор: Любовь Карнарук
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