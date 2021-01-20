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среда, 20 января 2021 21:23

Катастрофа судна "Арвин": спасенные моряки вернулись в Украину

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Катастрофа судна &quot;Арвин&quot;: спасенные моряки вернулись в Украину
Сухогруз затонул у берегов Турции. Фото: Facebook

Спасенные украинские моряки сухогруза "Arvin" вернулись в Украину.

Судьба 3 Украинский остается неизвестной. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"При содействии украинского посольства спасены украинские моряки сухогруза Arvin вернулись в Украину. Сегодня утром они прибыли в Одессу", - отметил он.

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Береговая охрана и ВМС Турции продолжают поисковую операцию.

"Поиск затрудняют плохие погодные условия. Планируется привлечение водолазов для исследования затонувшего судна. Наши дипломаты взаимодействуют с турецкими властями в рамках выяснения всех обстоятельств аварии", - добавил представитель МИД.

В Черном море у побережья Турции затонул сухогруз "Арвин", который шел под российским флагом. Среди членов экипажа корабля были украинцы и россияне.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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