Катастрофа судна "Арвин": назвали имена спасенных членов экипажа

Продолжаются спасательные работы. Фото: Twitter

Стали известны имена 5 украинцев, которых спасли из затонувшего сухогруза "Арвин".

Об этом сообщает посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

"Имена спасенных членов экипажа с затонувшего судна - Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкаты, Виталий Мережко и Виталий Качнур. Наши граждане сейчас находятся в государственной больнице города Бартин", - отметил посол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Затонуло пассажирское судно: есть погибшие

Состояние здоровья моряков удовлетворительное. Поисково-спасательные работы продолжаются.

В Черном море у побережья Турции затонул сухогруз "Арвин", который шел под российским флагом. Среди членов экипажа корабля были украинцы и россияне.