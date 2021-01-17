Катастрофа судна "Арвин": назвали имена спасенных членов экипажа

Стали известны имена 5 украинцев, которых спасли из затонувшего сухогруза "Арвин".
Об этом сообщает посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.
"Имена спасенных членов экипажа с затонувшего судна - Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкаты, Виталий Мережко и Виталий Качнур. Наши граждане сейчас находятся в государственной больнице города Бартин", - отметил посол.
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Состояние здоровья моряков удовлетворительное. Поисково-спасательные работы продолжаются.
В Черном море у побережья Турции затонул сухогруз "Арвин", который шел под российским флагом. Среди членов экипажа корабля были украинцы и россияне.
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