Катастрофа МН-17: суд восстановит рассмотрение дела

Первое судебное заседание в 2021 году по делу рейса MH17 состоится в Нидерландах, в судебном комплексе "Схипхол" 1 февраля.

Заседание назначено на 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву). Об этом свидетельствуют внесены изменения в график слушаний Окружного суда Гааги.

Также запланирована онлайн-трансляция заседания.

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"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, рейс Амстердам-Куала-Лумпур, сбили на Донбассе недалеко от Снежного Донецкой области 17 июля 2014. На борту находилось 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Большинство пассажиров были нидерландцами, а также гражданами других 17 стран, в том числе 38 погибших - из Австралии.

Официальное следствие обвинило российских военных в катастрофе МН17, который сбили в небе над Донецкой областью.