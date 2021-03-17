Катастрофа МАУ: обнародовали окончательный отчет Ирана

Иран обнародовал окончательный отчет о сбивания украинского пассажирского самолета в январе 2020 года.

Причиной катастрофы указали ошибку оператора противовоздушной обороны. Он определил самолет как "вражеский объект", информирует Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разведка получила секретные записи о катастрофе самолета МАУ. О чем шла речь

"Ошибка оператора ПВО стала роковой. Украинский самолет был признан враждебной целью вблизи Тегерана, и в него выпустили 2 ракеты", - говорится в отчете.

8 января 2020 года в Иране был сбит самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. На борту находились граждане 6 стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек погибли, среди них 11 украинцев, 55 канадцев и 30 постоянных жителей Канады.

Читайте также: Премьеры Канады и Швеции обсудили расследование катастрофы самолета МАУ в Иране

Иранские власти 11 января, после нескольких дней отрицаний, признали, что украинский самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

20 февраля в Иране заявили о завершении расследования по делу о катастрофе украинского самолета над Тегераном.