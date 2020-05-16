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суббота, 16 мая 2020 15:25

Карантин в Украине: пенсионерка шла пешком из Полтавы в Киев

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Карантин в Украине: пенсионерка шла пешком из Полтавы в Киев
Пенсионерка пыталась пешком дойти из Полтавы в Киев. Фото: патрульная полиция

67-летняя пенсионерка пыталась пешком добраться из Полтавы в Киев.

О женщине правоохранителям сообщил неравнодушный свидетель, передает пресс-служба патрульной полиции.

"Около полуночи от неравнодушного гражданина на линию 102 поступил вызов, что по обочине автодороги Киев - Харьков - Довжанский шагает пожилая женщина ... Уже на остановке общественного транспорта Журавка патрульные увидели 67-летнюю гражданку. Она выглядела подавленной и растерянной, потому что в связи с карантином транспорт не ездит, а ей срочно нужно было попасть из Полтавы в Киев", - сказано в сообщении.

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Пожилая женщина чувствовала себя хорошо и не нуждалась в помощи медиков. Правоохранители остановили водителя, который согласился довезти пенсионерку в Киев.

На Закарпатье 92-летняя пенсионерка пренебрегла карантинными ограничениями и убежала из дома через окно. Женщина проживает со своими родственниками, которые никуда ее не пускают во время карантина. Однако, бабушку это не остановило.

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Дата
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