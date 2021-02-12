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пятница, 12 февраля 2021 15:30

Каналу "Наш" назначили проверку после передачи с Азаровым

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Каналу &quot;Наш&quot; назначили проверку после передачи с Азаровым
Азаров просовывал российскую пропаганду в эфире канала "Наш". Фото: Brotv.net

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку телеканала "Наш" из-за передачи с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым.

15 декабря 2020 года Азаров участвовал в передаче "Марафон", сообщает пресс-служба регулятора.

Он отрицал участие в войне на Донбассе вооруженных сил России и игнорировал преступления террористов.

"Он возлагает ответственность за вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины на Вооруженные силы Украины. Это имеет признаки разжигания розни и усиления уже имеющегося военного противостояния, что может привести к дальнейшему росту насилия и агрессии в ОРДЛО и на всей территории Украины", - заявили в Нацсовете.

В выступлении Азарова обнаружили ложь о том, что суд определил, что в Украине гражданский конфликт.

Ведущие не реагировали на его высказывания.

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Каналу назначили внеплановую невыездную проверку с 26 февраля по 12 марта 2021 года. Вещателя обязали до 2 марта предоставить Нацсовету документы и материалы, необходимые для проведения проверки.

У телеканалов "Интер" и "Наш" прошли протесты против их деятельности. Здания телеканалов взяли под усиленную охрану полиции. По словам организаторов протеста, каналы надо закрыть "в рамках борьбы с информационной агрессией России".

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