Канал Шуфрича показывал Медведчука и распространял фейки о вакцине

Нацсовет объявил проверку телеканала. Фото: UkrLive

Национальный совет по телевидению и радиовещанию проверит телеканал UkrLive.

Его приобрел нардеп Нестор Шуфрич, сообщает "Детектор медіа".

Член Нацсовета Максим Оноприенко сообщил, что телекомпания откровенно распространяет необъективную информацию о пандемии и озвучивает нарративы российской пропаганды.

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29 октября в ток-шоу "Украинский формат" озвучили мнение, что вакцинация может навредить здоровью граждан. 2 ноября было включение в студию нардепа Виктора Медведчука по поводу государственного устройства Украины. Мониторинг зафиксировал распространение необъективной информации.

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук благодаря другому нардепу Нестору Шуфричу приобрел новый телеканал. До приобретения Шуфричем этого телеканала он получил от Нацсовета лицензии на вещание на спутнике и кабеле. Теперь "Первый независимый" и UkrLive объединяются и на базе телеканала UkrLive "Первый независимый" начинает выходить на телевидение.