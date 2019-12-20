Какую погоду ожидать украинском в новогоднюю ночь

Новый год начнется с небольших морозов. Фото: Facebook

В ночь на 1 января 2020 в Киеве ожидается -2 ... -4 ° C и без осадков.

Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко.

"Будет гололедица, поэтому лучше позаботиться о 'зимнюю резину" для вашего новогоднего обувь ", - написала синоптик на своей странице в Facebook.

Снижение температуры воздуха до минусовых отметок начнется с 28 декабря.

Основные осадки предполагаются в ближайшие воскресенье, понедельник, вторник - дожди. Небольшой снег ожидается 29 декабря.

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Неделя накануне Дня святого Николая отметился небывалым теплом Винницкой области. Предновогодняя погода повлияла на японские сакуры.