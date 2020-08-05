Какой средний вес и рост украинцев

В среднем украинцы весят 75 килограмм. Фото: pixabay

В среднем рост украинцев составляет 169 см.

В то же время средний вес - 75 кг, об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики.

В частности, средний рост женщин составляет 164 см, вес - 71 кг. Это на 1 кг больше, чем в 2019 году.

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Средние рост и вес украинских мужчин за год не изменилась - 175 см и 80 кг.

Население Украины с 2017-го до 2100 года с 44,6 млн уменьшится до 17,6 млн. Зато средняя продолжительность жизни на планете в ближайшие 80 лет возрастет и достигнет показателя 74 года, считают американские ученые.