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среда, 05 августа 2020 12:15

Какой средний вес и рост украинцев

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Какой средний вес и рост украинцев
В среднем украинцы весят 75 килограмм. Фото: pixabay

В среднем рост украинцев составляет 169 см.

В то же время средний вес - 75 кг, об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики.

В частности, средний рост женщин составляет 164 см, вес - 71 кг. Это на 1 кг больше, чем в 2019 году.

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Средние рост и вес украинских мужчин за год не изменилась - 175 см и 80 кг.

Население Украины с 2017-го до 2100 года с 44,6 млн уменьшится до 17,6 млн. Зато средняя продолжительность жизни на планете в ближайшие 80 лет возрастет и достигнет показателя 74 года, считают американские ученые.

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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