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воскресенье, 02 июня 2019 15:59

Какой погодой начнется неделя

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Какой погодой начнется неделя
Синоптики предупреждают: обычный дождь может за несколько минут перейти в сильный ливень со шквалом.

Начало новой рабочей недели в Украине снова будет с грозами, ливнями и шквалами в ряде регионов.

"Третьего июня грозовые дожди охватят западную часть Украины (на Волыни и в Ровенской области существенные осадки – вряд ли), пройдут в Винницкой, Одесской областях, в районах Кропивницкого, в южной части Киевской области, дойдут до Черкасской области", – написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В понедельник вечером локальные грозовые дожди могут распространиться на всю южную часть, большинство районов северной части страны. Синоптик пишет, что ситуация сложная, так как обычный дождь может за несколько минут перейти в сильный ливень со шквалом.

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"Сейчас – время различных мероприятий на открытом воздухе. Очень внимательно следите за прогнозами погоды, по возможности, не делайте навесы над сценами или над "партерами". Лучше уже подготовить другую защиту для аппаратуры, лучше людям намокнуть, чем травмироваться. Организаторы! Миллион раз уточняйте прогноз погоды и пути возможной эвакуации с места стихии, потом будет спокойнее спать", – подчеркнула она.

Температура воздуха в понедельник будет без особых изменений, +25...+30 градусов, на юге и востоке до +33 градусов.

В Киеве 3 июня будет сухо и очень тепло, температура воздуха составит +27...+29 градусов. При этом погода может измениться, так как неустойчивая зона с ливнями находятся на юге Киевской области и может "зацепить" грозой и столицу.

Во время этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest, который проходил в Днепропетровской области, из-за непогоды обрушилась крыша сцены. "На жаль, через страшний буревій на фестивалі обвалився дах сцени. можуть бути постраждалі. більше інформації на цей момент не маю, крім того, що багато тисяч людей намагаються покинути фестиваль під стіною дощу і твориться хаос, падають дерева. частина групи знаходиться у готелі за 40 км (світла скрізь немає), частина - на майданчику, де залишились наш автобус та інструменти. група в безпеці. бажаю всім людям вийти з цієї халепи живими та здоровими, бережіть себе та близьких", - написал музыкант Дмитрий Шуров в Instagram.

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Дата
02
июня

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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