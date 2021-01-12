Как украинцы страдают от "геополитических столкновений вакцин"

Украина не имеет альтернативных поставщиков вакцины. Фото: pinterest.com

Украина страдает из-за "геополитической игры вакцин".

Государство стало точкой геополитических столкновений, поскольку администрация Дональда Трампа запретила их экспорт. А недоверие к вакцине "Спутник V" заставляет покупать вакцину в Китае. Об этом пишет New York Times.

"Страна, которая уже попала в широкое противостояния между Востоком и Западом в европейской политике, теперь также стала точкой геополитических столкновений вакцин от коронавируса. И пока это вредит Украине. Сначала переговоры с Pfizer и другими западными производителями вакцин о ранних поставки провалились после того, как администрация президента Дональда Трампа запретила их экспорт. Теперь первые коммерческие поставки западных вакцин возможны разве что под конец 2021, если не вмешается администрация Джо Байдена", - написали в издании.

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Также отмечают, что российские СМИ пишут, что Украину оставили без вакцины, и предлагают российский препарат. А украинская власть обратилась в Китай и поспешно закупила первые вакцины в декабре.

"Россия, как всегда, использует это в своей гибридной войне, как информационное оружие. Вопрос вакцин политизирован", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Украина не может противостоять насмешкам, поскольку не имеет альтернативных поставщиков вакцины.

К запрету на экспорт Украина вела переговоры с производителями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Государство планировало получить вакцину раньше. Также в Украине может появиться коммерческий рынок вакцин.