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понедельник, 02 сентября 2019 17:58

Как украинцам не разориться на роуминге за рубежом

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Как украинцам не разориться на роуминге за рубежом
Как сэкономить на роуминге?

Международная связь — необходимая услуга для тех, кто часто путешествует за рубеж. Это означает, что вы можете пользоваться мобильной связью со своей сим-карты в другой стране, то есть вне зоны действия вашего оператора. Эксперты компании "Киевстар" рассказали, как лучше пользоваться услугами в роуминге, чтобы не разориться во время отдыха или командировки.

Заботимся о связи заранее

В последнюю минуту, на границе или в аэропорту вы точно не найдете выгодных предложений от операторов мобильной связи. Вероятнее всего, вы также не успеете разобраться и включить услугу, если это ваш первый роуминг.

"Лучшее решение для новичков в этом вопросе — связаться с колл-центром своего оператора и узнать подробнее о тарифах и дополнительных услугах в роуминге, которые доступны по вашему номеру", — советуют специалисты компании "Киевстар".

Сколько времени понадобится на подготовку? Немного, но позаботиться об этом следует как можно раньше, по крайней мере, за два-три дня до отъезда. Время требуется, чтобы подобрать удобные условия, подходящие именно вам, и оптимизировать бюджет на звонки и трафы в роуминге. Сама же процедура подключения практически мгновенная.

Вы можете также узнать о пакетных минутах и мегабайтах, которые будут входить в ваш ежедневный тарифный план, но не оплачиваться дополнительно. Оставаясь в рамках тарифа, вы сможете сэкономить на связи очень приличные суммы.

Если роуминг не нужен

Радикальный способ сэкономить деньги — это отказаться от зарубежных звонков и интернета в роуминге на время путешествия. При этом вы можете оставаться на своей сим-карте и пользоваться бесплатным Wi-Fi в отеле, общественных местах, или приобрести и установить в смартфон карточку местного оператора. Но вам следует знать о некоторых тонкостях процесса.

"Если вы решили, что вам лучше без роуминга, то мы советуем еще в домашней стране, скажем в аэропорту, выключить передачу данных в меню устройства. Или вы можете позвонить в колл-центр и попросить оператора проверить статус роуминга и отключить его", — объяснили эксперты.

Что делать, когда вы уже за границей

Бывает, вспомнишь о роуминге, когда уже оказался за границей, а тут звонит кто-то из родных. Если вы решили жестко экономить на оплате услуг мобильной связи, то самый ценный совет от специалистов — не брать трубку вместо отклонения вызова.

"Чтобы действительно избежать начисления оплаты за принятый звонок в роуминге, лучше просто не отвечать на него. Это связано с особенностью фиксации вызовов, поэтому если вы решите отклонить входящий звонок, с ваших родных могут не снять средства, но у вас как раз наоборот — зачислить к оплате лишнюю минуту", — пояснили специалисты.

Также не советуем подключать стартовый пакет местного оператора, если ваш срок пребывания в стране менее двух недель. Это не выгодно с точки зрения оплаты, ведь мобильная связь, в частности, сим-карта в странах Европы стоит намного дороже, чем у нас.

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