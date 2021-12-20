Как сегодня призвать богатство и что за примета намекнет на хороший урожай

В следующем году будет хороший урожай фруктов, если сегодня увидите иней на деревьях - в такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

21 декабря церковь чтит память мученицы Анфисы Римской. В народе этот день называли праздником Анфисы-рукодельницы.

Женщины в этот день должны обязательно вышивать, вязать или ткать. Такими действиями призывают себе счастливое будущее, считали предки. Были уверены, что для богатства в семье необходимо вышить дерево жизни. Чтобы все были здоровы – солнце. Чтобы в семье царила радость и счастье, на рушниках вышивали животных – львов, оленей, лошадей.

Для возвращения в семью мира и согласия необходимо 21 декабря обязательно помолиться мученице Анфисе. Она поможет разрешить любые конфликты, считали наши предки.

21 декабря также является днем ​​зимнего солнцестояния. Это означает, что ночь с 20 на 21 число является самой длинной в году. День, наступающий после нее, предки считали мистическим. Были уверены, что на землю спускается большое количество злых духов. Чтобы защититься от них – развешивали в жилищах еловые ветки.

Из примет украинцы больше верили в следующие:

- Если день морозный и тихий - остальная зима будет снежной и без лютых заморозков;

- Пойдет снег – лето будет дождливым;

- Если птицы прячутся под крышей дома – ждите метели;

- Чирикают синицы - будет ночной мороз;

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- Услышать гром – к ветреной погоде;

- Иней на деревьях – к урожаю фруктов.

Анфиса Римская жила в Риме в конце IV – начале V вв. В юном возрасте ее заставили выйти замуж за вельможу, который тогда имел большое влияние в обществе. Женщина была очень религиозна и не отходила от основ христианского учения. За это в конце концов и пострадала - была сожжена заживо.