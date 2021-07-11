Как поздравить с именинами Григория, Павла, Петра и Семена

 
Ексклюзивы
1/5
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 4059
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 3133
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 216
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 576
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 846
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 2457
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
6 Просмотров: 1422
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 1233
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 585
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1548
Фото
Все фото
5
6
5
7
28
Пограничники со служебными собаками впервые примут участие в параде ко Дню Независимости
Пограничники со служебными собаками впервые примут участие в параде ко Дню Независимости
Поздравление с Днем Ангела 11 июля: как точно определить дату своих именин
Поздравление с Днем Ангела 11 июля: как точно определить дату своих именин
День Ангела 10 июля: как оригинально поздравляли именинников в древности и сейчас
День Ангела 10 июля: как оригинально поздравляли именинников в древности и сейчас
Лучшие фото пятницы: хористы-футболисты, колючая проволока на границе с Беларусью и мост в одеяле
Лучшие фото пятницы: хористы-футболисты, колючая проволока на границе с Беларусью и мост в одеяле
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Видео
Все видео
Зеленский показал себя хамом в отношении граждан - журналист
Зеленский показал себя хамом в отношении граждан - журналист
"Все вонючее и обоссаное" - пациентка сняла жуткое видео в больнице
"Все вонючее и обоссаное" - пациентка сняла жуткое видео в больнице
Дельфины и кусачие жуки - блогер оценил курортный Железный Порт
Дельфины и кусачие жуки - блогер оценил курортный Железный Порт
Как корабли прощались с Sea Breeze-2021: мощное видео
Как корабли прощались с Sea Breeze-2021: мощное видео
Пограничники полетали над Карпатами - волшебное видео
Пограничники полетали над Карпатами - волшебное видео
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 765
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 846
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1215
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 603
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2574
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
2 Просмотров: 351
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
понедельник, 12 июля 2021 03:00

Как поздравить с именинами Григория, Павла, Петра и Семена

  Комментировать

12 июля отмечают именины Григория, Петра, Павла и Семена.

Значение имен и подборку поздравлений в стихах с Днем Ангела предлагает Gazeta.ua.

Автор: Ольга Стенько
  12 июля День Ангела отмечают Григорий. Павел, Петр и Семен
12 июля День Ангела отмечают Григорий. Павел, Петр и Семен

Имя Григорий происходит от греческого языка, означает "внимательный, сосредоточенный, собранный".

Поздравление для Григория

Девиз Григория по жизни -
Всем людям оптимизм дарить,
Он заряжает всех удачей,
С ним есть о чем поговорить.
Желаем мы ему за годы
Энергию не растерять,
Быть верным, преданным и честным,
И свой девиз не забывать!

Имя Павел с латыни переводится как "младший", "маленький".

Поздравления для Павла

Павел, с праздником поздравить
Я хочу тебя скорей!
Счастья, радости, богатства,
Верных, искренних друзей!
Будь здоровым и веселым.
В жизни пусть тебе везет.
Всё хорошее скорее
В руки пусть к тебе придет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поздравление с Днем Ангела 11 июля: как точно определить дату своих именин

Имя Петр происходит от греческого имени Петрос, означающего "камень, скала".

Поздравления для Петра

Я искренне желаю, Петя,
Тебе всех благ, любви, достатка,
Тебе пускай успехи светят,
Чтоб шла лишь ввысь карьера гладко!
Здоров будь, Петр, не хворай,
Осуществляй мечты, все цели!
Жизнь превращай в прекрасный рай,
Чтоб радостно глаза блестели!

Имя Семен с древнееврейского означает "услышанный Богом в молитве".

Поздравления для Семена

В этот чудный день, Семён,
Пожеланий миллион!
Чудо-настроения
И во всём везения.
Будь всегда ты позитивным,
Мудрым, верным и активным.
Никогда не унывай,
Цену жизни, Сёма, знай!

Православная церковь византиийського обряда 12 июля чтит память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Также в этот день вспоминают святого Григория (Калидиса), митрополита Ираклийского и святого Паисия Святогорца, афонского старца.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как поздравить с именинами Григория, Павла, Петра и Семена». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июля

Украинцы смотрят свое кино. Поэтому и Зеленского избрали президентом

Самое читаемое
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
17
 3 Просмотров: 102599
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко 1 Просмотров: 16866
Российский тренер-неудачник вспомнил об Украине
Российский тренер-неудачник вспомнил об Украине Просмотров: 16182
Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас
Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас
 Просмотров: 11853
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
5
 1 Просмотров: 6588
Общество
В Мариуполе военные развернули 128-метровый флаг Украины и установили рекорд
В Мариуполе военные развернули 128-метровый флаг Украины и установили рекорд Просмотров: 90
Зеленский показал себя хамом в отношении граждан - журналист
Зеленский показал себя хамом в отношении граждан - журналист
 Просмотров: 1116
Гороскоп на 12-18 июля: середина лета порадует ценами на недвижимость
Гороскоп на 12-18 июля: середина лета порадует ценами на недвижимость
 Просмотров: 801
Чем украинцам грозит Киркоров и Моргенштерн
Чем украинцам грозит Киркоров и Моргенштерн
 Просмотров: 342
Пограничники со служебными собаками впервые примут участие в параде ко Дню Независимости
Пограничники со служебными собаками впервые примут участие в параде ко Дню Независимости
5
 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
59
Порошенки вместе с волонтерами сплели маскировочные сетки для фронта
6
Может быть выдворение - Резников объяснил, что делать с людьми, незаконно завезенных в Крым
5
В Израиле начали расследование против Коломойского - СМИ
3
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
2
Росія вмерла
Голосов: 56685
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть