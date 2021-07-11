Как поздравить с именинами Григория, Павла, Петра и Семена

12 июля отмечают именины Григория, Петра, Павла и Семена.

Значение имен и подборку поздравлений в стихах с Днем Ангела предлагает Gazeta.ua.

Автор: Ольга Стенько 12 июля День Ангела отмечают Григорий. Павел, Петр и Семен

Имя Григорий происходит от греческого языка, означает "внимательный, сосредоточенный, собранный".

Поздравление для Григория

Девиз Григория по жизни -

Всем людям оптимизм дарить,

Он заряжает всех удачей,

С ним есть о чем поговорить.

Желаем мы ему за годы

Энергию не растерять,

Быть верным, преданным и честным,

И свой девиз не забывать!

Имя Павел с латыни переводится как "младший", "маленький".

Поздравления для Павла

Павел, с праздником поздравить

Я хочу тебя скорей!

Счастья, радости, богатства,

Верных, искренних друзей!

Будь здоровым и веселым.

В жизни пусть тебе везет.

Всё хорошее скорее

В руки пусть к тебе придет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поздравление с Днем Ангела 11 июля: как точно определить дату своих именин

Имя Петр происходит от греческого имени Петрос, означающего "камень, скала".

Поздравления для Петра

Я искренне желаю, Петя,

Тебе всех благ, любви, достатка,

Тебе пускай успехи светят,

Чтоб шла лишь ввысь карьера гладко!

Здоров будь, Петр, не хворай,

Осуществляй мечты, все цели!

Жизнь превращай в прекрасный рай,

Чтоб радостно глаза блестели!

Имя Семен с древнееврейского означает "услышанный Богом в молитве".

Поздравления для Семена

В этот чудный день, Семён,

Пожеланий миллион!

Чудо-настроения

И во всём везения.

Будь всегда ты позитивным,

Мудрым, верным и активным.

Никогда не унывай,

Цену жизни, Сёма, знай!

Православная церковь византиийського обряда 12 июля чтит память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Также в этот день вспоминают святого Григория (Калидиса), митрополита Ираклийского и святого Паисия Святогорца, афонского старца.