Как поздравить с именинами Григория, Павла, Петра и Семена

12 июля отмечают именины Григория, Петра, Павла и Семена.
Значение имен и подборку поздравлений в стихах с Днем Ангела предлагает Gazeta.ua.
Имя Григорий происходит от греческого языка, означает "внимательный, сосредоточенный, собранный".
Поздравление для Григория
Девиз Григория по жизни -
Всем людям оптимизм дарить,
Он заряжает всех удачей,
С ним есть о чем поговорить.
Желаем мы ему за годы
Энергию не растерять,
Быть верным, преданным и честным,
И свой девиз не забывать!
Имя Павел с латыни переводится как "младший", "маленький".
Поздравления для Павла
Павел, с праздником поздравить
Я хочу тебя скорей!
Счастья, радости, богатства,
Верных, искренних друзей!
Будь здоровым и веселым.
В жизни пусть тебе везет.
Всё хорошее скорее
В руки пусть к тебе придет.
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Имя Петр происходит от греческого имени Петрос, означающего "камень, скала".
Поздравления для Петра
Я искренне желаю, Петя,
Тебе всех благ, любви, достатка,
Тебе пускай успехи светят,
Чтоб шла лишь ввысь карьера гладко!
Здоров будь, Петр, не хворай,
Осуществляй мечты, все цели!
Жизнь превращай в прекрасный рай,
Чтоб радостно глаза блестели!
Имя Семен с древнееврейского означает "услышанный Богом в молитве".
Поздравления для Семена
В этот чудный день, Семён,
Пожеланий миллион!
Чудо-настроения
И во всём везения.
Будь всегда ты позитивным,
Мудрым, верным и активным.
Никогда не унывай,
Цену жизни, Сёма, знай!
Православная церковь византиийського обряда 12 июля чтит память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Также в этот день вспоминают святого Григория (Калидиса), митрополита Ираклийского и святого Паисия Святогорца, афонского старца.
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