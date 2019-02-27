Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт

Почти 7,5 тыс. украинцев установили дома автономные солнечные электростанции на конец 2018-го. Четыре года назад таких было только 20. Советник по вопросам энергетики и изменения климата немецкого Бундестага Ганс-Йозеф Фелл рассказал Gazeta.ua о возобновляемой энергии в Украине и мире.

Осталось 19 лет до момента, когда последний энергоблок в Украине перестанет быть пригодным. Что произойдет, если к тому времени мы не успеем перейти на возобновляемую энергию?

Это надо сделать гораздо быстрее, чем атомные электростанции станут не пригодными. До 2037 года они будут нести большую опасность человечеству. Распространять радиоактивные выбросы, которые влияют на здоровье людей. Производить атомный мусор, который не подвергается переработке. Опасность и нестабильность от Чернобыля будет существовать и в дальнейшем. Путь с возобновляемыми источниками энергии приводить к защите от климатических изменений. Это в силах сделать Украину независимой от энергоснабжения из других государств. Достичь его можно за 15 лет, если начинать уже сейчас. Украинский парламент не настроен поддерживать развитие альтернативных источников энергии Плюсы очевидны: много рабочих мест, частичная победа над бедностью, потому что люди не будут тратить средства на энергию. А некоторые даже будут зарабатывать на ее производстве. Украинский парламент не настроен поддерживать развитие альтернативных источников энергии. Если ничего не изменится, Украина утонет в уже существующих проблемах. Страна будет вынуждена покупать энергию за рубежом. Из-за этого будет политически мертвой. Потому что должна будет выполнять указания, которые диктуют производители. Автор: Екатерина Лукьяшко Ганс-Йозеф ФЕЛЛ, 67 лет, советник по вопросам энергетики и изменения климата Бундестага Родился 7 января 1952 года в немецком Гаммельбурге. Окончил гимназию в 1971 году. Изучал физико-спортивные науки в университете Вюрцбурга. После сдачи государственного экзамена в 1980 году начал преподавать физику и физическое воспитание в гимназии им. Александра фон Гумбольдта в Швайнфурте. С 1990 по 2000 годы был городским советником в Хаммельбурге. Работал в окружной совете в районе Бад-Киссинген. Член немецкого парламента с 1998 от Партии зеленых. В исследовательском комитете немецкого Бундестага помог обеспечить увеличение финансирования исследований в области фотоэлектричества, концентрирования солнечной энергии, геотермальной энергии, биоэнергии, аккумуляторов для электрических машин. Написал проект Закона о возобновляемые источники энергии, который был принят в 2000 году. Закон гарантирует покрытие расходов на электроэнергию из биомассы, энергии ветра и солнечной энергии, а также направлен на увеличение доли возобновляемой энергии. В 2011 году Германия уже производила 20% своей энергии из возобновляемых ресурсов. Инициировал законодательство об освобождении от налога на биотопливо. Вместе с женой Анной-Марией живут в Хаммельбурге. Имеют двоих детей. Семейный дом полностью работает на возобновляемой энергии. В 2015 году он получил орден "За заслуги" Федеративной Республики Германия.

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Почему украинская власть не заинтересована во внедрении возобновляемой энергии?

Атомная энергетика намного дороже, чем возобновляемая. В нее надо вкладывать большие инвестиции. Через разрешительную процедуру многие руководители могут получить миллиарды. Я говорю о коррупции. Это и есть мотором, который движет инвестиции в атомную энергию от правительств. Экономически уже нет никакого смысла делать это. В украинского правительства денег нет, одни долги. С финансированием атомной энергетики задолженность государства будет подниматься дальше. Из-за этого недополучат средства для развития инфраструктуры и образования, медицины. Что должны делать, чтобы внедрить переход за 15 лет? - Надо делать большие разъяснительные кампании для народа. Чтобы предприниматели, аграрии увидели и поняли все выгоды из этого внедрения. Чтобы сами начали инвестировать. Кроме того, необходима законодательная поддержка. Актуальный закон по возобновляемым источникам энергии лежит в Верховной Раде и уже прошел первое чтение. Но он откровенно плохой. Там прописан выход на аукционы с 2020 и 2022 года, когда инвестировать можно в более 2 МВт в солнечной энергетике и 3 МВт в ветровой. Поэтому ни одно частное лицо, аграрий, село, частное предприятие не сможет участвовать в аукционах. Инвестиции позволят сделать только маленькой кучке олигархов, которые снова захватят рынок. Инвестиции позволят сделать только маленькой кучке олигархов, которые снова захватят рынок Большие инвестиции в крупные проекты также нужны. Поэтому целесообразно сделать аукционы от 40 МВт и выше. Ниже этого показателя должны дальше работать действующие "зеленые тарифы" с гарантией на 20 лет. Этот закон показывает окончания поддержки через тарифы до 2029 года. Это не является гарантированным финансовым условием для инвесторов. Так закончатся инвестиции малого и среднего бизнеса в эти технологии. Закон еще можно изменить, при участии активистов зеленого движения. Государство должно обеспечить поддержку тем, кто инвестирует в полный цикл возобновляемых источников энергии. То есть вложится в в солнечную, ветровую, биологическую, водородную энергию и одновременно закупит накопители. Так будет гарантировать постоянное, стопроцентное обеспечение энергией. Тогда будут построены тысячи объектов, которые полностью обеспечат страну энергией. У владельцев электросетей, как "Укрэнерго", не будет больше необходимости выравнивать те спады или подъемы, которые производит солнечные или ветряные источники. Автор: Екатерина Лукьяшко Основной целью создания зеленого тарифа было поощрение развития новейших типов энергоресурсов В Германии давно распространена практика устанавливать солнечные панели на частных домах. На сколько это реально в Украине?

- Это не полностью не знакомая для вашей страны практика. Действующий тариф уже поощрил много украинцев. Частные лица, которые инвестируют в возобновляемые источники энергии, должны быть уверены в своем положении иотсутствии потерь. Тариф будет оплачен на 20 лет, обеспечит возварат инвестированного капитала. Плюс к тому имеет рентабельность 5 процентов. Тариф смотивировал миллионы людей в Германии делать это.

Люди сами могут стать энергонезависимыми и по зеленому тарифу зарабатывать деньги

Мы получили большой рост за счет кооперативов, которые самоорганизовались. 200-300 человек вошли туда со своим частным капиталом, построили ветропарк, биогазовый завод, большую солнечную электростанцию. Начали персонально зарабатывать на этом деньги и обеспечивать свои деревни. Эта модель может быть в Украине очень успешной. То есть люди сами могут стать энергонезависимыми и по зеленому тарифу зарабатывать деньги.

Автор: Екатерина Лукьяшко Ганс-Йозеф Фелл написал проект Закона о возобновляемые источники энергии, который был принят в 2000 году.

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Можно ли сказать, что точкой отсчета для внедрения альтернативной энергии стал Чернобыль?

Чернобыль имел большое влияние на немцев. Были и такие люди, что уже в 1970-х годах отказывались от атомной энергетики. Но именно он сделал миллионы людей в Германии активистами зеленого движения. Имели страх заражения от радиации. Я сам должен был защитить семью и маленьких детей. До 2000 года государство не участвовало в этом. Только когда к власти пришли социалдемократы и Партия зеленых, создали законы, которые отвечали запросам людей в поддержку альтернативных источников энергии. Инвестировать в солнечную энергию дешевле, чем в уголь, газ, уран или нефть Я сам писал предложение этого закона в парламенте. Он привел к рывку инвестирования в альтернативные источники энергии по всей Германии. И это в то время, когда они были очень дороги. Как реакция на спрос, началась развиваться промышленность в этом направлении в Китае, Индии и США. Поэтому затраты на альтернативные источники массивно упали. Сейчас инвестировать в солнечную энергию дешевле, чем в уголь, газ, уран или нефть. Мы смоделировали всю Европу вместе с Украиной, где симулировали 100 процентное обеспечение возобновляемыми источниками энергии всех секторов - тепла, транспортной и индустриальной энергии. Результаты показали, что это возможно и не дороже сегодняшней энергетической система. Возобновляемые источники энергии не требуют сырья для сжигания, потому это дешевле. Через 5-6 лет окупается солнечная электростанция, а производит энергии она от 30-ти до 40-ка лет. Автор: Екатерина Лукьяшко Новые солнечные электростанции - это путь к энергетической независимости и обеспечения дополнительных рабочих мест

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Нефть, газ - основа экономики России. Угрожают ли ей новые источники энергии?

В течение следующих 10 лет она почувствует потребность перехода. Потеряет своих клиентов в энергетическом секторе. Все больше людей перестанут покупать нефть и газ. Потому что дешевле ездить на автомобилях с солнечной энергией, которую ты сам делаешь. Россия в важнейшем бизнесе понесет потери. Это полностью разрушит ее экономику. Если сейчас не начнут инвестировать в возобновляемые источники энергии. Существуют мощные дискуссии в их правительстве. Но деятельность, которую они проводят в этом направлении очень мала, чтобы решить проблему. Будут иметь избыток нефти и газа, но цена на них будет падать. Потеря клиентов и очень дешевые энергетические цены станут убийцами для российской экономики. То же грозит Саудовской Аравии, США и другим странам, которые специализируются на добыче нефти. Потеря клиентов и очень дешевые энергетические цены станут убийцами для российской экономики Такое мы уже видели. В 2013 году цена на нефть упала от 110 до 40 долларов за баррель. В России возникли большие экономические проблемы. Затем цена поднялась до 70 долларов, сейчас меньше 50-ти и она пойдет дальше вниз. Потому что люди не будут инвестировать в газ и нефть. Те предприятия в Украине, которые и дальше держатся за традиционные источники, получат аналогичные проблемы. Частично украинская экономика зависит от транспортировки газа. И они потеряют клиентов и объемы. Поэтому Украина тоже должна от этого освободиться. Автор: Екатерина Лукьяшко Ганс-Йозеф Фелл помог обеспечить увеличение финансирования исследований в области фотоэлектричества, концентрирования солнечной энергии, геотермальной энергии, биоэнергии, аккумуляторов для электрических машин.

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Партия зеленых в Германии имеет политическое влияние, в Украине у них оно не значительное. Что бы вы посоветовали нашим "зеленым"?

Стратегически важно для Украины, чтобы их политическое влияние состоялся. Лучше всего, когда "зеленая" партия имеет четкую программу. По ее поддержке избирателями, надо пытаться получить реальную политическую власть. Успех "зеленых" в Германии был достаточно большой, но только до 2005 года. Затем мы перешли в оппозицию и можем лишь ограниченно влиять на развитие. С изменением различных правительств под канцлерством Меркель, влияние на экологию было ограничено. Но улучшение экологического состояния может осуществляться и без сильной "зеленой" партии. Вместо нее могут быть отдельные программы в других партиях, которые смогут поддерживать такую ​​инициативу. Депутаты могут пролоббировать пункты, касающиеся экологии, в середине своей партии. Получается, что из-за Трампа, климат может улучшиться

Автор: Екатерина Лукьяшко Ганс-Йозеф Фелл написал проект Закона о возобновляемые источники энергии, который был принят в 2000 году. Дональд Трамп вышел из Парижского соглашения об изменении климата. Есть ли какие-то результаты этого решения?

Протиклиматичная политика Трампа страшна. Но она в США подняла большое противодействие. Многие люди, фирмы, местные правительства в этом направлении начали работать активнее, чем при Обаме. Один из примеров стала Калифорния. Там издали закон, обязывающий к 2040-му году перейти на 100 процентов возобновляемую энергию. Это даст больше последствий, чем если бы там придерживались целей защиты климата Парижского соглашения. Получается, что из-за Трампа, климат может улучшиться.

Установка солнечных панелей на крыше зданий становится все более популярной в последнее время. Поскольку, благодаря вступлению закона о "зеленом тарифе" собственная солнечная электростанция является хорошей статьей дохода. Основной целью создания зеленого тарифа было поощрение развития новых типов энергоресурсов и создание благоприятных условий для инвесторов, вкладывающих средства в технологии использования возобновляемых источников электроэнергии. В США во время затяжного кризиса в конце 1970-х правительство страны задумался об энергосбережении. Что касается Украины, то "зеленый тариф" был законодательно закреплен только 2008-го. На данный момент он регулируется Законом Украины "Об электроэнергетике", а также рядом других нормативных и подзаконных актов.