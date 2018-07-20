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пятница, 20 июля 2018 22:18

Кабмин выводит на дороги "ловцов" нелегальных перевозчиков

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Кабмин выводит на дороги &quot;ловцов&quot; нелегальных перевозчиков
За день в Украине в ДТП погиб 21 человек. Фото: twitter.com

С 21 июля на украинских дорогах будут работать усиленные патрули, которые будут проверять пассажирских перевозчиков.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире "112 Украина".

"С завтрашнего утра усиленные патрули Нацполиции и трансбезопасности выходят на дороги Украины. Все, кто осуществляет транспортные перевозки без лицензии, будут оштрафованы. Их автомобили могут конфисковать. Кто осуществляет перевозки в переоборудованных из грузовых в пассажирские автобусах незаконным путем, оплатят минимальный штраф 17 тысяч гривен и в дальнейшем могут быть лишены лицензии, если это легальный перевозчик", - сказал Омелян.

По его информации, сейчас 50-70% пассажирских перевозок осуществляются в черной плоскости.

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20 июля в ДТП на украинских дорогах погиб 21 человек, среди которых четверо детей. Два ДТП произошли с участием маршруток и грузовиков. В двух погибли семьи.

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20
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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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