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К политическим элитам Украины. Обращение инициативной группы "Первого декабря"

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К политическим элитам Украины. Обращение инициативной группы &quot;Первого декабря&quot;
Группа "Первого декабря" опубликовала обращение к украинскому народу. Фото: Радио Свобода

Этот урок украинской истории знает сегодня почти каждый школьник: ахиллесовой пятой Украины была и есть ее политическая элита. Именно о нее не раз спотыкались общественные надежды. Мы это знаем, но не делаем выводов. Меняются поколения управленцев, а в политической жизни страны неизменно царит дух безответственности и непрофессионализма, коррупции и кумовства, взаимной вражды и мстительности, близорукости и хуторянства, хотя одет в костюм от Версаче.

Избиратели много ожидали от "новых лиц", но пока и они проявляют старую склонность к ценностному релятивизму, сокровенности и нехватки четкого видения развития государства. Хорошие политики в стране, конечно же, есть, но они лишь оттеняют общую печальную картину. Есть и энергичные молодые энтузиасты, которые стремятся изменить стиль государственного управления в своих рамках ответственности, однако бессмертна система все это переваривает, а юношеский энтузиазм - угасает.

Прошло почти 30 лет украинской независимости, и этого времени должно было быть достаточно, чтобы сделать надлежащий вывод: для качественного изменения политических элит требуется изменение их ценностной платформы.

Нас тревожит, что майку лидера в украинских политических гонках каждый раз перебирают ситуативные, а не стратегические альтернативы. Общество не ставит себе вопрос: "А кто придет к власти, если вдруг ее потеряет действующая команда?" Оппозиционность к власти проявляется преимущественно в критике конкретных шагов действующего руководства, тогда как ситуация требует разработки выверенных стратегических программ и поиска общественного консенсуса для их воплощения.

Майку лидера в украинских политических гонках каждый раз перебирают ситуативные, а не стратегические альтернативы

Жить стране, однако, приходится в далеко не благоприятной политической среде. В мире постоянно накапливаются негативные изменения, которые приближают нас к точке бифуркации. Каждый из этих вызовов пока удается нейтрализовать водиночку. Однако когда их число перейдет определенную критическую черту, все может рухнуть в результате случайного малозначительного события, как было уже не раз.

Готов ли украинский политикум к этим испытаниям? Вопрос риторический. На повестке дня большинства украинской политической элиты - не переживание за будущее государства, а вопрос их собственного благосостояния и престижа. И еще много того, имя которому - мелочность.

Так ведут себя глухари на току, которые не слышат крадущейся ходы охотника. При этом справедливо будет отметить, что так ведет себя и общество, которое злоупотребляет свободой и слишком часто безответственно относится к своим гражданским обязанностям.

Одной из причин такого положения является тот факт, что идолом украинского политикума стала политтехнология, которая позволяет неприглядную реальность представить как ожидаемый успех. Главный мотиватор - победа на очередных выборах. Выйти за рамки этой детерминанты и положить в основу своей непосредственной политики новый ценностный проект этой элите пока не под силу.

Зато обстоятельства мировой турбулентности и агрессии со стороны России просто взывают к нам: Украине нужна критическая масса тех "прагматических идеалистов" (или, если хотите, "трезвомыслящих романтиков"), которые не для карьеры, а ради блага страны будут самоотверженно менять привычные ценностные приоритеты, ломать управленческие трафареты и "освященные" временем негласные традиции политических элит.

Иными словами, Украине нужны элиты, которые, кроме высокого профессионализма, были бы верными принципам политической и личной добродетели. Мерилом для них должна быть система ценностей, где на первом месте - человеческое достоинство. При этом они не предавали бы свои нравственные принципы, даже если к этому их побуждают практические интересы партии, лояльность к высшему руководству или частная просьба кума. Именно таким деятелям под силу будет окончательно разорвать пуповину со старой системой.

Украине нужны элиты, которые, кроме высокого профессионализма, были бы верными принципам политической и личной добродетели

Вот тогда и станет возможным создать в стране желаемый политический уклад, утвердить ее субъектность и вписать ее в мировой контекст. Потому выйти из исторической тени Украина сможет только тогда, когда ее политическая элита сбудется на духовное и интеллектуальное лидерство.

Вопрос, способна ли нынешняя украинская элита переформатироваться и породить из себя качественно новую политическую силу с описанными признаками, остается открытым. И даже если народ, занятый проблемами выживания, не формулирует этот запрос настолько, чтобы он был электорально выгодным, новой элиты требует украинская история и государственная безопасность.

Итак, слово за нынешним украинским политикумом. Но не только.

Ответственность с гражданского общества никто не снимал. Ведь именно из него вырастает элита, именно с него она черпает свои ценностные установки. А общество наше веками было объектом имперского насилия, формировало устойчивый стереотип: выжить - значит приспособиться. Поэтому соглашательство, взяточничество, кумовство, готовность отречься ценностей для социальных благ - все это было "ценностями выживания", испытанными на протяжении веков, и критериями, по которым проводилась селекция политических элит.

Но если в прошлом такие черты и давали кому-то возможность выжить, то сегодня они толкают страну к поражению. Поэтому в условиях нынешних вызовов логика выживания должна побуждать нас к ценностной трансформации как политических элит, так и всего гражданского общества.

Поэтому появлению ценностно иной политической партии может и должно предшествовать появление нового и длительного общественного движения, которое и привнесет желаемые ценности в жизнь общества. В появлении такого движения должна проявиться мудрость народа и его инстинкт самосохранения. Потому что политика, экономика и армия - все это может быть эффективным только тогда, когда в основе всего заложено мощный дух: уважение достоинства человека, верность правде, межчеловеческое доверие и готовность к солидарности. Как утверждал митрополит Андрей Шептицкий, Родина может обеспечить своим гражданам счастье только тогда, когда будет "не только материальным, но и моральным телом".

Появлению ценностно иной политической партии должно предшествовать появление общественного движения

Именно такое движение к гражданской и нравственной субъектности был бы способен создать в будущем конкретный запрос на новую политическую силу, которая осилила бы открыть перед Украиной новое пространство ее будущего.

Во всем сказанном выше ничего нового нет, - все уже озвучено и проговорено. Однако в действиях своих политическая элита и дальше имитирует желаемое, хотя реализует ошибочное. Почему? И покуда? Многие политики уже заготовили пространные списки тех, кого они, в случае чего, обвинят за национальное поражение. Почему же так мало фамилий в списке тех, кто готов сплотиться и стать "критической массой" тех, что получат желанную победу?

Оля Гнатюк, Владимир Ермоленко, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Игорь Козловский, Мирослав Маринович, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив.

Группа "Первого декабря"
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05
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