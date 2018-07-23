К концу года автовладельцы снова начнут получать "письма счастья"

 
Ексклюзивы
1/5
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 342
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
5 Просмотров: 4086
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 414
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 927
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2799
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3196
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 684
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6579
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1269
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4005
Фото
Все фото
4
5
5
14
3
В Одессу зашли военные корабли НАТО
В Одессу зашли военные корабли НАТО
Марш равенства прошел еще в одном украинском мегаполисе: 40 участников охраняли более сотни копов
Марш равенства прошел еще в одном украинском мегаполисе: 40 участников охраняли более сотни копов
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Французское лето и детские забавы: человек создал семейную летопись
Французское лето и детские забавы: человек создал семейную летопись
Жители Торецка ярко отпраздновали годовщину освобождения от боевиков
Жители Торецка ярко отпраздновали годовщину освобождения от боевиков
Видео
Все видео
Боевик рассказал, кто расстрелял троллейбус в Донецке
Боевик рассказал, кто расстрелял троллейбус в Донецке
Перед боем Усика россияне осквернили гимн Украины
Перед боем Усика россияне осквернили гимн Украины
После исторической победы в России Усик растрогал обращением к украинцам
После исторической победы в России Усик растрогал обращением к украинцам
В России присвоили себе украинский город
В России присвоили себе украинский город
Показали уникальное видео операции по освобождению Торецка от боевиков
Показали уникальное видео операции по освобождению Торецка от боевиков
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3807
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 666
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4005
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3582
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26956
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
22 июля 2018
Просмотров: 1521
Жіночі штани
– А де це ти, доцю, взяла таке дрантя? – запитують мене дві старші жінки на базарі у Верховині на Івано-Франківщині. – Я за ...
понедельник, 23 июля 2018 09:46

К концу года автовладельцы снова начнут получать "письма счастья"

  Комментировать
К концу года автовладельцы снова начнут получать &quot;письма счастья&quot;
"Письма счастья" будут приходить владельцам авто, а не водителям. Фото: 24tv.ua

До конца года в Украине заработает автоматическая фото- и видеофиксация нарушений ПДД.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире "112 Украина".

"Количество камер увеличивается. Теперь главное - соединить это в систему и запустить. Мы активно работаем в этом направлении, чтобы автоматическая фото- и видеофиксация нарушений правил дорожного движения заработала в этом году", - сказал Шевченко.

Детали этого будут обсуждать на заседании правительства 26 июля.

"Давайте следить, какие решения будут приняты, какие постановления, и что именно они объяснят. Тогда мы сможем подробно сказать, каким образом постепенно будет возвращаться скоростной контроль на дорогах", - добавил Шевченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин выводит на дороги "ловцов" нелегальных перевозчиков

Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств", который Верховная Рада приняла 21 декабря 2017 года, виновным в совершении правонарушения, зафиксированного в режиме фото-, видеофиксации, считается именно владелец транспортного средства, а не водитель.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «К концу года автовладельцы снова начнут получать "письма счастья"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

В концлагере Треблинка работали русские, украинцы и поляки

Самое читаемое
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
9
 1 Просмотров: 56587
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
20
 Просмотров: 39151
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
13
 Просмотров: 34857
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 32275
В России присвоили себе украинский город
В России присвоили себе украинский город
 47 Просмотров: 22869
Общество
Ученый прогнозирует возможную дату апокалипсиса
Ученый прогнозирует возможную дату апокалипсиса Просмотров: 1405
В Одессу зашли военные корабли НАТО
В Одессу зашли военные корабли НАТО
4
 Просмотров: 7878
В жилом доме обрушился потолок
В жилом доме обрушился потолок Просмотров: 225
"Иди учи русский, националист" - проводница отказалась говорить на украинском
"Иди учи русский, националист" - проводница отказалась говорить на украинском Просмотров: 1422
Неизвестный посреди улицы расстрелял 13 человек
Неизвестный посреди улицы расстрелял 13 человек Просмотров: 477
Больше всего комментируют
47
В России присвоили себе украинский город
39
После победы в Москве Усика представят к Герою Украины
11
Гассиев - Усик. Украинец победил россиянина и стал абсолютным чемпионом мира
10
"Надо подождать" - автокефалию Украинской церкви перенесли
5
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Голосов: 22022
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua