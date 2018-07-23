К концу года автовладельцы снова начнут получать "письма счастья"

"Письма счастья" будут приходить владельцам авто, а не водителям. Фото: 24tv.ua

До конца года в Украине заработает автоматическая фото- и видеофиксация нарушений ПДД.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире "112 Украина".

"Количество камер увеличивается. Теперь главное - соединить это в систему и запустить. Мы активно работаем в этом направлении, чтобы автоматическая фото- и видеофиксация нарушений правил дорожного движения заработала в этом году", - сказал Шевченко.

Детали этого будут обсуждать на заседании правительства 26 июля.

"Давайте следить, какие решения будут приняты, какие постановления, и что именно они объяснят. Тогда мы сможем подробно сказать, каким образом постепенно будет возвращаться скоростной контроль на дорогах", - добавил Шевченко.

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Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств", который Верховная Рада приняла 21 декабря 2017 года, виновным в совершении правонарушения, зафиксированного в режиме фото-, видеофиксации, считается именно владелец транспортного средства, а не водитель.