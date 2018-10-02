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вторник, 02 октября 2018 11:33

Известный звукорежиссер Олег Шевченко умоляет спасти его дочь

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Автор: Фото предоставлено Олегом Шевченко.
  В Украине Ольге Самойленко помочь не могут: вид рака, который у нее обнаружили, слишком редким.
В Украине Ольге Самойленко помочь не могут: вид рака, который у нее обнаружили, слишком редким.

У 27-летней Ольги Самойленко из села Петропавловская Борщаговка Киевской области обнаружили морфологическое строение опухоли и иммунофенотип ее клеток соответствующие медиастинальной диффузной В-крупноклеточной лимфоме (код ICD-O - 9679/3). Это большая опухоль средостения, слишком редкий рак лимфатической системы. Спасти жизнь девушке могут в Израиле. На обследование и лечение нужна помощь.

"У Оли был кашель, после флюорографии ее направили на компьютерную томографию. Тогда и обнаружили большую опухоль средостения. Это очень редкий рак лимфатической системы и наши врачи о нем знают не много. Поэтому надеемся, что ошиблись в диагнозе.

Мы планируем лететь в Израиль. Там дочь обследуют и назначат лечение. Сколько на это потребуется денег, неизвестно. Но если надо будет пересадка костного мозга, то операция будет стоить не менее 150 тысяч долларов.

Оля у нас очень отзывчивый человек. Помогает нам организовывать благотворительные концерты в поддержку детских домов и интернатов из разных городов. Мечтает создать приют для бездомных животных. Покупает им еду, помогает волонтерам. Я никогда не думал, что она сама будет нуждаться в помощи. Обращаюсь ко всем, у кого есть возможность, помогите спасти нашу дочь. Буду искренне всем благодарен. И если будет нужна моя помощь, всегда поддержу", - рассказал Gazeta.ua Олег Шевченко, звукорежиссер из Киева.

"Мне очень хочется жить. В апреле я вышла замуж. Мечтаю о детях. Я никогда ни у кого ничего не просила. И трудно осознавать, что такое время пришло. Очень прошу помочь, кто чем сможет. Для меня важна каждая гривна", - добавляет Ольга.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: для гривны - 4149 4393 9195 6673 (Шевченко Ольга Олеговна) или карта для долларов: 5168 7422 1982 5308 (мать Шевченко Светлана Ивановна).

Автор: Любовь КАРНАРУК
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